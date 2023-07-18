Гарантії безпеки для України. Кулеба закликав членів ООН приєднатися до декларації G7

Кожній країні-члену Організації Обʼєднаних Націй слід розглянути можливість приєднання до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на дебатах Генеральної асамблеї ООН.

За його словами, з тих пір, як "Велика сімка" ухвалила відповідну декларацію, до документа приєдналися ще десять країн.

"Я закликаю кожну державу-члена ООН розглянути можливість приєднання до декларації "Групи семи", яка є відкритою для цього. Зробіть особистий практичний внесок у безпеку України", - висловився міністр.

Він додав, що допомагаючи українським дітям отримати безпечне майбутнє, інші країни гарантують і свою безпеку.

Також дипломат закликав країни ООН не вдавати нейтральну позицію щодо російської агресії.

"Я закликаю всіх інших припинити вдавати нейтральність. Немає місця нейтральності в ситуації геноцидної війни і масових звірств", – сказав Кулеба.

Декларація G7: про які гарантії безпеки йдеться

Під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня країни "Великої сімки" затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо зобов'язань у сфері безпеки.

Кожна з країн G7 працюватиме з Україною над конкретними довгостроковими двосторонніми домовленостями, спрямованими на забезпечення стійких сил, які будуть здатні захищати Україну зараз та стримувати російську агресію у майбутньому.

Ці зобовʼязання передбачатимуть зокрема:

постійне надання сучасної військової техніки та озброєння;

підвищення оперативної сумісності з країнами НАТО;

підтримку подальшого розвитку оборонно-промислової бази України;

підготовку та навчання українських сил;

обмін розвідувальними даними;

зміцнення економічної стабільності та стійкості України.

Також у декларації йдеться, що в разі нової збройної атаки Росії в майбутньому члени G7 мають намір негайно проконсультуватися з Україною для визначення відповідних подальших кроків.

Зі свого боку Україна зобов'язується "вносити позитивний внесок" у безпеку партнерів та зміцнення заходів прозорості та підзвітності стосовно допомоги з боку інших країн.