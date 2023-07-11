"Гарантії безпеки" від ЄС Україні передбачають підтримку на роки вперед: ЗМІ отримали проєкт документа

Європейська служба зовнішніх дій розробила проєкт плану, який рекомендує ЄС взяти на себе повний перелік "зобов’язань щодо безпеки України" "на роки вперед". В проєкті йдеться про те, що країни-члени Євросоюзу мусять взяти на себе зобов'язання "широкого спектру".

Про це повідомляє видання Politico, яке має в розпорядженні проєкт документа.

ЄС може покривати різні потреби України: від забезпечення безперебійних поставок зброї до обміну розвідувальними даними та допомоги в налагоджені співпраці між оборонними компаніями України та ЄС.

"Членство України в ЄС буде зобов’язанням з блоку безпеки. Щоб допомогти країні досягти цієї мети, ЄС має створити довгострокову та передбачувану фінансову підтримку, щоб Україна могла відбудуватися", — сказав один з європейських депутатів на умовах анонімності.

Здебільшого проєкт включає рекомендації, які ЄС вже виконує. Але документ фіксує, що блок буде продовжувати підтримувати Україну в різних сферах, не знижуючи рівнів.

"Чим більше ми можемо говорити про довгострокові зобов’язання, тим потужніший сигнал ми можемо надсилати Путіну про те, що ЄС ніколи не втомиться допомагати Україні після виборів чи з будь-яких інших причин. Але це не означає, що ми робимо ставку на довготривалу війну", — додало ще одно джерело Politico.

Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія запропонувала надати Україні фінансову підтримку на наступні чотири роки на суму до 50 мільярдів євро. Відомо, що ці гроші допоможуть фінансувати видатки українського уряду та оплачувати термінові пріоритети з відновлення із 2024 по 2027 роки. Однак у перерахунку на один рік ця підтримка буде меншою, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023 рік.