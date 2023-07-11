"Гарантии безопасности" от ЕС Украине предусматривают поддержку на годы вперед: СМИ получили проект документа

Европейская служба внешних действий разработала проект плана, рекомендующего ЕС взять на себя полный перечень "обязательств по безопасности Украины" "на годы вперед". В проекте говорится, что страны-члены Евросоюза должны взять на себя обязательства "широкого спектра".

Об этом сообщает издание Politico, имеющее в распоряжении проект документа.

ЕС может покрывать разные потребности Украины: от обеспечения бесперебойных поставок оружия в Киев до обмена разведывательными данными и помощи в налаженном сотрудничестве между оборонными компаниями Украины и ЕС.

"Членство Украины в ЕС будет обязательством по блоку безопасности. Чтобы помочь стране достичь этой цели, ЕС должен создать долгосрочную и предполагаемую финансовую поддержку, чтобы Украина могла отстроиться", - сказал один из европейских депутатов на условиях анонимности.

В большинстве своем проект включает рекомендации, которые ЕС уже выполняет. Но документ фиксирует, что блок будет продолжать поддерживать Украину в разных областях, не снижая уровней.

"Чем больше мы можем говорить о долгосрочных обязательствах, тем мощнее сигнал мы можем посылать Путину о том, что ЕС никогда не устанет помогать Украине. После выборов или по каким-либо другим причинам. Но это не значит, что мы делаем ставку на длительную войну", - добавил еще один источник Politico.

Напомним, что недавно Еврокомиссия предложила предоставить Украине финансовую поддержку на следующие четыре года на сумму до 50 миллиардов евро. Известно, что эти деньги помогут финансировать расходы украинского правительства и оплачивать срочные приоритеты по восстановлению с 2024 по 2027 годы. Однако в пересчете на один год эта поддержка будет меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023 год.