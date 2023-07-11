Саммит НАТО: Страны G-7 предоставят Украине индивидуальные обязательства, но приглашения не будет

Група стран "Большой семерки" готовится к заключению соглашения, направленного на усиление безопасности Украины в сдерживании российской агрессии путем установления двусторонних обязательств. Это соглашение должно стать частью итоговой декларации о гарантиях безопасности для Украины и будет обнародовано на проходящем в Вильнюсе саммите НАТО.

Целью декларации является предоставление Украине долгосрочных гарантий безопасности, однако она все еще находится на стадии обсуждения, поэтому ее содержание и подписанты могут измениться, пишет Вloomberg.

США и другие страны-участницы вместе с Украиной примут долгосрочные обязательства в сфере безопасности, которые будут включать в себя предоставление современного военного оружия, техники и истребителей. Также приоритетны системы противовоздушной обороны, артиллерия, дальнобойные снаряды и бронетехника.

Союзники Киева также будут поддерживать развитие оборонной промышленности страны, обучать войска, обмениваться разведданными и укреплять киберзащиту.

Обязательства в целом отражают поддержку, которую сейчас получает Украина, и одновременно цель увеличить ее и обеспечить надежный фундамент для сдерживания будущих атак России.

Лидеры G-7 также пообещали, что будут оказывать Украине финансовую поддержку для удовлетворения ее неотложных потребностей. Что касается активов России, то ванны будут оставаться заблокированными, пока Москва не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине.

"Гарантии безопасности также обсуждаются другими странами, не являющимися членами G-7. Эти гарантии касаются текущей ситуации, в которой находится Украина, а также послевоенного восстановления и развития. Было бы хорошо, чтобы как можно больше стран приняли участие", - заявил президент Румынии Клаус Иоганнис на саммите НАТО в Вильнюсе.

Издание пишет, что параллельно с этим Европейский Союз планирует увеличить долгосрочное финансирование Европейского фонда мира, который используется для поддержки поставок оружия и военного оборудования в Украину.

Источники, на которые ссылается издание, рассказали, что ЕС будет поддерживать предоставление более совершенных систем вооружений, таких как ракеты и истребители. Союзники считают, что именно такая поддержка Украины важнейшая, пока она не является членом НАТО. Более широкие обязательства блока перед Украиной будут включать в себя поддержку процесса вступления Украины в ЕС и связанных с этим реформ.

Саммит НАТО в Вильнюсе: что известно о поддержке Украины

По прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова поставить Украине ракеты большой дальности (250 км) Scalp.

"Мы решили доставить в Украину новые ракеты, способные наносить дальние удары. Я думаю, что сегодня нам важно прислать месседж поддержки Украине, единству НАТО", - сказал Макрон.

Позже стало известно, что об очередной помощи стоимостью в рекордные 700 млн евро объявила Германия. Федеральное правительство подготовило очередной пакет оружия для Украины. Планируется поставка зенитных установок, боевых машин пехоты, боеприпасов и беспилотников.

Этой помощью Германия хочет продемонстрировать, что остается среди стран, оказывающих Украине наибольшую поддержку.

Известно также, что Норвегия увеличила размер фонда военной помощи Украины с 240 до 930 миллионов долларов.

Пригласить нельзя отказать: получит ли Украина долгожданное приглашение в альянс

В Вильнюсе 11 июля начался саммит НАТО. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сказал, что Украина стала гораздо ближе к НАТО, и это должно отражаться во всех решениях альянса. Он сказал, что текст итогового коммюнике саммита еще прорабатывается, и он уверен, что это даст положительный сигнал на пути Украины к членству.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что 12 июля лидер США Джо Байден встретится со своим коллегой Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Однако он отметил, что возможность присоединения Украины к НАТО во время войны исключена, поскольку это автоматически втянет альянс в войну с Россией.

Байден также считает, что вопрос вступления Украины в НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны. Но Штаты планируют предоставить Украине гарантии безопасности по типу "израильской модели".

Президент Украины НАТО Владимир Зеленский выразил возмущение тем, что у НАТО нет никаких временных рамок для приглашения и членства Украины в альянсе, что является беспрецедентным и абсурдным.

"Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины. Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса", – подчеркнул Зеленский.

Как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, на саммите в Вильнюсе планируется утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который "приблизит страну к Альянсу". Однако на встрече не будет обсуждаться приглашение Украины в блок.