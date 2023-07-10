В НАТО срочно пытаются согласовать гарантии для Украины перед саммитом - Politico

Небольшая группа стран НАТО ведут "неистовые переговоры в последнюю минуту", чтобы завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации четырех официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, США, Великобритания, Франция и Германия уже несколько недель обсуждают вопросы гарантий безопасности с Киевом. Они также обратились к другим союзникам по НАТО, ЕС и G7.

"Идея состоит в том, чтобы создать "зонтик" для стран, готовых оказывать Украине постоянную военную помощь, даже если детали будут отличаться в зависимости от страны", - пишет издание.

Таким образом, страны Альянса работают над тем, чтобы определить, какие промежуточные обязательства в сфере безопасности они могут предоставить Украине в настоящее время. Однако такое мнение не является универсальным, в частности, страны на восточном фланге НАТО настаивают на том, чтобы Украина получила более быстрый путь к членству в Альянсе, даже несмотря на то, что боевые действия продолжаются.

По словам одного из собеседников издания, президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком 10 июля в Лондоне, где их штабы будут пытаться согласовать оставшиеся детали.

Как отмечается, эта инициатива может в конце концов свестись к обещаниям продолжать оказывать значительную часть помощи, которую союзники уже оказывают: вооружение, оборудование, обучение, финансирование и разведданные. Но намерение состоит в том, чтобы предложить "более постоянный сигнал единства" для Украины.

"Это фактически гарантия для Украины, что мы еще очень долго будут оснащать ее вооруженные силы, финансировать их, консультировать их, тренировать их для того, чтобы у них была сила сдерживания против любой предстоящей агрессии", – сказал высокопоставленный дипломат НАТО.

Однако многие детали этой поддержки оставят на потом. Дипломат отметил, что каждая заинтересованная страна должна будет в двустороннем порядке определить с Украиной, "каковы будут ее обязательства".

"И это может быть что угодно, от противовоздушной обороны до танков и чего угодно", – сообщил он.

Что ожидает Украина от саммита НАТО в Вильнюсе

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. Президент Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения по отношениям с Украиной. Зеленский считает, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу.

Что касается посетит ли президент Украины Владимир Зеленский саммит НАТО в Вильнюсе, то в ОП сообщили, что данное решение окончательно еще не принято.



Вступление Украины в НАТО: какая процедура

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Вступление Украины в НАТО уже официально поддержали 23 государства-члена Альянса.

Для того, чтобы стать членом Альянса, Украине нужно пройти несколько этапов: приглашение, одобрение, выполнение требований и реформирование своих вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО, одобрение и ратификация парламентов всех стран-членов НАТО, а затем – само вступление.

В настоящее время, после вступления в НАТО Финляндии в этом году, членами Альянса является 31 страна.

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