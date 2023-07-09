Стефанишина рассказала, что будет делать Украина, если не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе

Украина будет вынуждена "пересмотреть стратегию", если не получит приглашение присоединиться к НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Тогда акцент сместится на гарантии безопасности для Украины.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде".

"Это однозначно потребует пересмотра стратегии", - отметила она в ответ на вопрос, повлияет ли возможное разочарование решением в Вильнюсе на желание Украины стать членом НАТО.

По ее словам, конкретное решение в Вильнюсе запускает множество процессов, а неполучение приглашения сместит акцент по вступлению в НАТО на гарантии безопасности.

"Процессов, связанных со стратегическим планированием, оборонной помощью, оборонным планированием, вопросом, связанным с трансформацией сектора безопасности и обороны, приоритетами во взаимодействии с союзниками, содержанием самих гарантий безопасности. То есть если мы имеем отсроченное решение или непринятое решение в Вильнюсе относительно членства Украины в НАТО, это означает, что именно гарантии безопасности тогда являются основными. Поэтому очевидно смещаются акценты", - пояснила Стефанишина.

Она подчеркнула, что членство в НАТО – "это самая дешевая гарантия безопасности для Украины".

"Это определенным образом "аутсорс" политической ответственности за все, что будет происходить после войны. Потому что есть целая структура, которая отвечает за совместимость, взаимодействие, обучение, профессиональное развитие. Украина в НАТО – это не только гарантия безопасности, но это и снижение уровня политической ответственности каждого лидера, который принимал решение помогать Украине в течение войны. Это для нас настолько очевидные факты, что особое раздражение вызывают дискуссии, которые ставят на стол абсолютно какие-то нелепые аргументы по поводу России", - отметила вице-премьер.

В то же время, она убеждена, что Украина присоединится к НАТО независимо от того, получит ли приглашение вступить в блок на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.

Что ожидает Украина от саммита НАТО в Вильнюсе

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. Президент Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения по отношениям с Украиной. Зеленский считает, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу .

Что касается посетит ли президент Украины Владимир Зеленский саммит НАТО в Вильнюсе, то в ОП сообщили, что данное решение окончательно еще не принято.

Вступление Украины в НАТО: какая процедура

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Вступление Украины в НАТО уже официально поддержали 23 государства-члена Альянса.

Для того, чтобы стать членом Альянса, Украине нужно пройти несколько этапов: приглашение, одобрение, выполнение требований и реформирование своих вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО, одобрение и ратификация парламентов всех стран-членов НАТО, а затем – само вступление.

В настоящее время, после вступления в НАТО Финляндии в этом году, членами Альянса является 31 страна.