Германия планирует отсрочить вступление Украины в НАТО: чего боится Берлин

На саммите НАТО, который состоится 11 июля, Германия будет настаивать на отсрочке вступления туда Украины, поскольку опасается, что такой шаг может привести к войне Североатлантического союза с Россией.

Об этом пишет Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает издание, Германия планирует призвать членов НАТО на саммите в Вильнюсе сосредоточиться не на предложениях по членству Украины в Альянсе, а на определенных гарантиях безопасности.

"Берлин сдержанно относится к перспективе предложить немедленное членство. Нужно время для разработки гарантий, которые, по сути, заблокирует членство. Берлин не хочет, чтобы Владимир Путин потенциально тестировал статью 5 НАТО", - отмечает собеседник издания.

Согласно статье 5 Североатлантического договора, если одно государство-член становится жертвой вооруженного нападения, все другие государства-члены НАТО сочтут этот акт насилия вооруженным нападением на все страны Альянса и прибегнут к действиям, которые считают необходимым.

Накануне о невозможности быстрого принятия Украины НАТО в разгар войны говорил в интервью CNN президент США Джо Байден.

Глава Белого дома заявил, что членство в НАТО для Украины преждевременно. Американский президент подчеркнул, что Альянс сможет рассмотреть вопрос вступления Украины только после окончания войны с Россией.

Вместо НАТО, говорит Байден, США будут готовы предоставить Украине гарантии безопасности по типу Израиля.

Вступление Украины в НАТО: какая процедура

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Вступление Украины в НАТО уже официально поддержали 23 государства-члена Альянса.

Для того, чтобы стать членом Альянса, Украине нужно пройти несколько этапов: приглашение, одобрение, выполнение требований и реформирование своих вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО, одобрение и ратификация парламентов всех стран-членов НАТО, а затем – само вступление.

В настоящее время, после вступления в НАТО Финляндии в этом году, членами Альянса является 31 страна. Сейчас Швеция может стать 32-членом военно-политического блока. Но пока Турция до сих пор не ратифицировала вступление Швеции в НАТО .

Что ожидает Украина от саммита НАТО в Вильнюсе

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. Президент Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения по отношениям с Украиной. Зеленский считает, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу .

Что касается посетит ли президент Украины Владимир Зеленский саммит НАТО в Вильнюсе, то в ОП сообщили, что данное решение окончательно еще не принято.

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