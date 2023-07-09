Німеччина планує відтермінувати вступ України до НАТО: чого боїться Берлін

На саміті НАТО, що відбудеться 11 липня, Німеччина буде наполягати на відтермінуванні вступу туди України, оскільки побоюється, що такий крок може призвести до війни Альянсу з Росією.

Про це пише Telegraph з посиланням на власні джерела.

Як повідомляє видання, Німеччина планує закликати членів НАТО на саміті у Вільнюсі зосередитися не на пропозиціях щодо членства України в Альянсі, а на певних гарантіях безпеки.

"Берлін стримано ставиться до перспективи запропонувати негайне членство. Потрібен час для розробки гарантій, що по суті заблокує членство. Берлін не хоче, щоб Владімір Путін потенційно тестував статтю 5 НАТО", — зауважує співрозмовник видання.

Згідно статті 5 Північноатлантичного договору, якщо одна держава-член стає жертвою збройного нападу, всі інші держави-члени НАТО вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на всі країни Альянсу і вдадуться до дій, які вважають за необхідне, щоб допомогти країні, яка зазнала нападу.

Напередодні про неможливість швидкого ухвалення України НАТО у розпал війни говорив в інтерв'ю CNN президент США Джо Байден.

Очільник Білого дому заявив, що членство в НАТО для України є передчасним. Американський президент підкреслив, що Альянс зможе розглянути питання вступу України тільки після закінчення війни з Росією.

Замість НАТО, каже Байден, США будуть готові надати Україні гарантії безпеки на кшталт Ізраїлю.

Вступ України до НАТО: яка процедура

У вересні 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Вступ України до НАТО уже офіційно підтримали 23 держави-члени Альянсу.

Для того, щоб стати членом Альянсу, Україні потрібно пройти кілька етапів: запрошення, схвалення, виконання вимог і реформування своїх збройних сил відповідно до стандартів НАТО, схвалення та ратифікація парламенти всіх країн-членів НАТО, а потім – сам вступ.

Наразі, після цьогорічного вступу до НАТО Фінляндії, членами Альянсу є 31 країна. Наразі Швеція може стати 32-членом військово-політичного блоку. Але поки Туреччина досі не ратифікувала вступ Швеції до НАТО.

Що очікує Україна від саміту НАТО у Вільнюсі

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. Президент Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною. Зеленський вважає, що наразі є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслював, що рішення, які буде ухвалено на саміті НАТО у Вільнюсі, наблизять Україну до Альянсу.

Що стосується того, чи відвідає президент України Володимир Зеленський саміт НАТО у Вільнюсі, то в ОП повідомили, що дане рішення остаточно ще не ухвалене.

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