Швеція виконала всі вимоги Туреччини для вступу в НАТО, — Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг черговий раз закликав Туреччину ратифікувати вступ Швеції до НАТО, заявивши, що Стокгольм виконав всі умови для вступу до альянсу і тому Анкарі слід зняти заперечення проти такого розширення.

Про це Столтенберг заявив 4 червня, передає Yle.fi.

"Швеція виконала всі свої зобов'язання", — сказав Столтенберг.

За його словами, зустріч представників Швеції, Туреччини та НАТО відбудеться найближчим часом. Зауважимо, що Столтенберг зробив заяву після зустрічі з нещодавно переобраним президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Він підкреслив, що хотів би побачити завершення ратифікації вступу Швеції до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня. Крім того, він повідомив про створення "постійного механізму" НАТО та Туреччини для обговорення шведської кандидатури. Найближче засідання у рамках цього механізму заплановане на 12 червня.

Нагадаємо, що Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО в липні 2022 року. Однак якщо перша вже стала членом Альянсу, то ратифікацію заявки Швеції досі затягується.

Туреччина вимагала від Швеції видачі членів Робітничої партії Курдистану та руху "Хізмет", які Туреччина вважає терористичними організаціями. Пізніше відносини між країнами загострило спалення Корану в Стокгольмі.