Україна — серед країн-учасниць. Швеція розпочинає найбільші за 25 років військові навчання

Міністерство оборони Швеції оголосило про початок 17 квітня міжнародних військових навчань "Аврора-23" за участю країн-членів НАТО, а також України.

Про це повідомила пресслужба Збройних сил Швеції.

Військові маневри на території Швеції стануть найбільш масштабними за останню чверть століття, спрямовані на протидію потенційним нападам на країну. Навчання проводять за участю сухопутних, військово-морських і повітряних сил, щоб перевірити боєготовність і оперативну сумісність країн-учасниць.

Загалом у навчаннях візьмуть участь 26 тисяч військових з Австрії, Англії, Німеччини, Данії, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, США, Франції, Фінляндії, Швеції, Естонії та України. Основні маневри заплановані на прикордонних територіях південної та північної Швеції, а також на острові Готланд. Навчання "Аврора-23" триватимуть до 11 травня.

Під час маневрів військові з різних країн будуть обмінюватися знаннями, тактикою та технологіями для посилення своїх можливостей колективної оборони та зміцнення військових союзів.

Нагадаємо, що Швеція і Україна наразі знаходяться на різних етапах шляху до вступу в НАТО. Стокгольм розраховував на інтеграцію разом з Фінляндією, яка нещодавно стала членом альянсу, адже країни разом подавали заявку. Але у Швеції виникли труднощі з ратифікацією членства. Питання до Стокгольма виникли у Туреччини та Угорщини, сторони досі шукають компроміс.

Українська влада ще 30 вересня 2022 року вирішила подати заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Президент Володимир Зеленський впевнений, що після перемоги у війні з РФ Україна стане членом НАТО.