Украина – среди стран-участниц. Швеция начинает самые большие за 25 лет военные учения

Министерство обороны Швеции объявило о начале 17 апреля международных военных учений "Аврора-23" с участием стран-членов НАТО и Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Швеции.

Военные маневры на территории Швеции станут самыми масштабными за последнюю четверть века, направленные на противодействие потенциальным нападениям на страну. Обучение проводится с участием сухопутных, военно-морских и воздушных сил, чтобы проверить боеготовность и оперативную совместимость стран-участниц.

В учениях примут участие 26 тысяч военных из Австрии, Англии, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, США, Франции, Финляндии, Швеции, Эстонии и Украины. Главные маневры запланированы на приграничные местности южной и северной Швеции, также на острове Готланд. Учения "Аврора-23" продлятся до 11 мая.

Во время маневров военные из разных стран будут обмениваться знаниями, тактикой и технологиями для усиления возможностей коллективной обороны и укрепления военных союзов.

Напомним, что Швеция и Украина находятся на разных этапах пути к вступлению в НАТО. Стокгольм рассчитывал на интеграцию вместе с недавно ставшей членом альянса Финляндией, ведь страны вместе подавали заявку. Но у Швеции возникли трудности с ратификацией членства. Вопросы к Стокгольму возникли у Турции и Венгрии, стороны до сих пор ищут компромисс.

Украинские власти еще 30 сентября 2022 года решили подать заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Президент Владимир Зеленский уверен, что после победы в войне с РФ Украина станет членом НАТО.