Финляндия провела обучение вблизи России - первое военное мероприятие после вступления в НАТО

Вблизи России, в Финском заливе, прошли учения берегового флота Финляндии совместно с двумя кораблями, которые являются частью морских сил быстрого реагирования НАТО. Это первое военное мероприятие страны после вступления в Альянс. Об этом сообщило финское издание yle.

Вместе с суднами, принадлежащими флоту Финляндии, в территориальных водах этой страны тренировались немецкий 140-метровый фрегат "Мекленбург-Передняя Померания" и 120-метровый португальский - "Бартоломеу Диас".

Эти суда вооружены носовой пушкой, морскими и зенитными ракетами, несут на себе вертолет и противолодочную систему.

Два фрегата постоянной военно-морской дивизии НАТО пришвартовались к причалу гавани в Хельсинки в четверг утром.

В общей сложности, на кораблях было около 400 членов экипажа.

"Мы, пожалуй, первое подразделение по оборонным силам, которое принимает визит как государство-член НАТО. Для нас это, конечно, большая честь", - заявил начальник штаба береговых ВМС Финляндии, командующий Ян-Эрик Айтос.

Ранее СМИ, ссылаясь на представителей НАТО, сообщали, что пока нет планов развертывания боевой группы в Финляндии. Но верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО постоянно оценивает угрозы и может дать такую рекомендацию, если сочтет необходимым.

Отметим, что в апреле Финляндия стала 31-м членом НАТО .

До полномасштабного вторжения России в Украину страна не собиралась присоединяться к Альянсу. Но полномасштабная война в центре Европы вынудила Финляндию поменять решение.

К НАТО планирует присоединиться Швеция, но у стран возникли трудности с ратификацией членства. Вопросы в Стокгольме возникли у Турции и Венгрии .

Напомним, Финляндия отказалась передавать Украине истребители Hornet.

В правительстве Финляндии считают, что дискуссия о возможности передачи истребителей Hornet Украине не актуальна.

Ведь в течение следующих нескольких лет истребители Hornet будут использоваться Оборонными силами Финляндии, после чего их жизненный цикл, составляющий около трех десятилетий, закончится.