Финляндия отказалась передавать Украине истребители Hornet - в чем причина

Правительство Финляндии не намерено передавать ВСУ свои истребители Hornet. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, пишет Yle.

Министерство обороны Финляндии ответило на запрос, который ранее ему посылала Украина, о возможности обеспечения Вооруженных сил Украины.

Глава оборонного ведомства Антти Кайкконен заявил, что Украина ответ получила еще на прошлой неделе. В правительстве Финляндии считают, что дискуссия о возможности передачи истребителей Hornet Украине не актуальна.

Ведь в течение следующих нескольких лет истребители Hornet будут использоваться Оборонными силами Финляндии, после чего их жизненный цикл, составляющий около трех десятилетий, закончится.

Преимуществами самолетов называют прочность, экономность и устойчивость при перепаде температур или в условиях сильного холода.

В марте Украина обратилась в Финляндию с предложением трехсторонних переговоров между Финляндией, Украиной и США о передаче финских истребителей "Hornet".

Тогда объясняли, что срок службы финских истребителей Hornet уже подходит к концу, и их планируют заменить новыми американскими истребителями F-35. Вывод из строя первой партия Hornet планируется не ранее, чем через два-три года.

Прежде премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна могла бы рассмотреть предоставление Украине истребителей Hornet. Она добавила, что все разговоры об истребителях находятся на начальном этапе и в этом вопросе потребуется широкое сотрудничество между западными союзниками.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в комментарии Iltalehti заявил, что Марин не обсуждала с ним идею передачи истребителей. По его словам, Финляндия получит американские F-35 с 2026 года, однако в ближайшие годы стране понадобятся Hornet.

В марте Финляндия объявила новый пакет помощи для Украины, который будет включать в себя тяжелое вооружение, боеприпасы и еще три танка Leopard 2, которые предназначены для разминирования.