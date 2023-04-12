Фінляндія відмовилася передавати Україні винищувачі Hornet- в чому причина

Уряд Фінляндії не планує передавати ЗСУ свої винищувачі Hornet. Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен - пише Yle.

Міністерство оборони Фінляндії відповіло на запит, який раніше йому надсилала Україна, щодо можливості забезпечення Збройних сил України.

Очільник оборонного відомства Антті Кайкконен заявив, що Україна відповідь отримала ще минулого тижня. В уряді Фінляндії вважають, що дискусія щодо можливості передачі винищувачів Hornet Україні не актуальна.

Адже впродовж наступних декількох років винищувачі Hornet використовуватимуться Оборонними силами Фінляндії, після чого їхній життєвий цикл, що становить близько трьох десятиліть, закінчиться.

Зазначимо, що перевагами літаків називають міцність, економність та стійкість при перепаді температур чи в умовах сильного холоду.

У березні Україна звернулася до Фінляндії з пропозицією трьохсторонніх переговорів між Фінляндією, Україною та США, щодо передачі фінських винищувачів Hornet.

Тоді пояснювали, що термін служби фінських винищувачів Hornet вже добігає кінця, і їх планують замінити на нові американські винищувачі F-35. Виведення з експлуатації першої партія Hornet планується не раніше, ніж через два-три роки.

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Перед тим прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна могла би розглянути надання Україні винищувачів Hornet. Вона додала, що наразі всі розмови про винищувачі перебувають на початковому етапі і в цьому питанні потрібна буде широка співпраця між західними союзниками.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен у коментарі Iltalehti заявив, що Марін не обговорювала з ним ідею передачі винищувачів. За його словами, Фінляндія отримає американські F-35 з 2026 року, однак у найближчі роки країні знадобляться Hornet.

У березні Фінляндія оголосила новий пакет допомоги для України, який включатиме важке озброєння, боєприпаси та ще три танки Leopard 2, які призначені для розмінування.