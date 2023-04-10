Рада призвала страны НАТО поддержать членство Украины в альянсе

Верховная Рада приняла обращение к государствам-членам НАТО и Парламентской ассамблее НАТО, призвав их к поддержке членства Украины в этой организации. За соответствующий проект постановления №9192 проголосовало 352 депутата. Документ был внесен в Раду лишь накануне за авторству 85 депутатов, в том числе руководства парламента.

В нем депутаты призывают страны НАТО и дальше поддерживать политику "открытых дверей", "отвечая на вызовы сегодняшнего дня", и "обоснованную при нынешних чрезвычайных обстоятельствах потребность" Украины в получении членства в НАТО.

Парламенты стран НАТО украинские нардепы призывают принять соответствующие решения/резолюции, "подтвердив свою ведущую роль" в поддержке присоединения Украины к организации, и обратиться к правительствам, с которыми Украина начала соответствующий переговорный процесс, с предложением о принятии деклараций/заявлений о поддержке евроатлантических стремлений Украины .

Также их просят "продемонстрировать лидерство" в выполнении решений Бухарестского саммита НАТО в 2008 году относительно членства Украины и содействовать принятию на весенней сессии ПА НАТО в Люксембурге важных решений, направленных на приближение Украины к будущему членству в НАТО, одобрив соответствующую декларацию о поддержке Украины.

Кроме того, эти парламенты просят призвать правительства своих государств поддержать заявку Украины на членство в НАТО и приступить к планированию процесса присоединения Украины к альянсу.

В преддверии Вильнюсского саммита НАТО, который должен состояться 11-12 июля, их призывают содействовать формированию в странах НАТО совместного видения модальностей и временных рамок вступления Украины в него и уполномочить правительства своих государств на принятие всех мер по созыву в рамках Вильнюсского саммита заседания Комиссии Украина – НАТО на уровне лидеров с участием президента Владимира Зеленского.

Напомним, что Украина в конце сентября 2022 подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Украинские власти рассчитывают на получение на саммите в Вильнюсе новых заверений относительно вступления в организацию.

При этом на днях в СМИ появилась информация, что намерения большинства стран предложить Украине на саммите в Вильнюсе "дорожную карту" для членства в НАТО не поддерживают три его члена - США, Германия и Венгрия.

В свою очередь парламент Литвы как страны-хозяйки саммита принял документ, предусматривающий, что одной из пяти целей Литвы на саммите НАТО будет реализация практических мер по абсолютной поддержке Украины.

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