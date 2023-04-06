Три страны против "дорожной карты" вступления Украины в НАТО

США, Германия и Венгрия не поддерживают намерения других государств предложить Украине на саммите в Вильнюсе "дорожную карту" для членства в НАТО. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает издание Financial Times.

По информации четырех собеседников Financial Times, в марте 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил странам-членам Альянса документ с «практическими и политическими» предложениями для Киева, среди которых – предложение новой декларации об отношениях Украины с НАТО. Она должна основываться на заявлении 2008 года о том, что Украина "однажды" станет членом Альянса.

На этой неделе министры иностранных дел стран НАТО активно обсуждали, что нужно предложить Украине в обновленной декларации.

Все члены НАТО согласились, что Украина не может вступить в Североатлантический альянс, пока идет полномасштабная война. Впрочем, все больше чиновников поддерживает предложение Украины «политического пути» к вступлению на саммите в Вильнюсе.

В то же время, США против этого предложения и призывают союзников сфокусироваться на краткосрочной военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине. Их также поддерживают Германия и Венгрия.

Соединенные Штаты Америки переживают, что шаги по вступлению Украины в НАТО приведут к эскалации со стороны России, в частности РФ развернет ядерное оружие.

Один из вариантов, который рассматривают страны-члены НАТО, - это превратить комиссию НАТО-Украина в совет НАТО-Украина, таким образом, повысив статус Украины как партнера Альянса. Это сделает Украину более активным участником мероприятий НАТО.

"У нас впереди несколько недель тяжелых переговоров, чтобы закрыть эти разногласия и сформулировать политический результат", - заявил один из источников издания.

Отметим, что саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.

Напомним, в сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Во власти рассчитывают, что на саммите в Вильнюсе получат новые заверения в вступлении в НАТО.

6 апреля 2023 г. Сейм Литвы принял резолюцию "Об основных целях Литвы на саммите НАТО в Вильнюсе", в которой официально поддержал приглашение Украины в НАТО.

Ранее главы 9 государств, являющихся членами Организации Североатлантического договора, выступили с общим заявлением, в котором поддержали вступление Украины в НАТО.

Заявление подписали следующие президенты:

Чехии Милош Земан;

Эстонии Алар Карис;

Латвии Эгилс Левитс;

Литвы Гитанаса Науседа;

Северной Македонии Стево Пендаровской;

Черногории Мило Джуканович;

Польши Анджей Дуда;

Румынии Клаус Иоганнис;

Словакия Зузана Чапутова.

4 апреля 2023 г. Финляндия стала членом НАТО. Членство Финляндии стало первым расширением с момента присоединения Северной Македонии к альянсу в 2020 году.