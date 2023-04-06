Литва официально приглашает Украину в НАТО - резолюция

Сейм Литвы 6 апреля принял резолюцию "Об основных целях Литвы на саммите НАТО в Вильнюсе", в которой официально поддержал приглашение Украины в НАТО.

Решение поддержали 129 депутатов из 141. Об этом сообщает пресс-служба Сейма.

Документ предусматривает, что одной из пяти целей Литвы на саммите НАТО будет реализация практических мер по абсолютной поддержке Украины. Имеется в виду, в частности, достижение политического решения альянса пригласить Украину в НАТО.

Кроме того, резолюция поддерживает увеличение военных формирований НАТО на территории Литвы и усиление собственной армии.

Сейм призывает содействовать достижению скорейшей ратификации протоколов о вступлении Швеции в НАТО в Венгрии и Турции, после присоединения Финляндии к альянсу. На саммите в Вильнюсе Литва также будет настаивать на увеличении оборонного бюджета НАТО до 2% ВВП к 2025 году.

Еще один пункт резолюции – расширение и укрепление практического сотрудничества между НАТО и странами-партнерами Индийско-Тихоокеанского региона, включая сферы технологий, киберзащиты и сопротивление гибридным угрозам.

Напомним, польская сторона на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе летом, также будет поднимать вопрос предоставления Украине дополнительных гарантий безопасности и будет лоббировать среди союзников предоставление Украине самолетов натовских стандартов.