Литва офіційно запрошує Україну до НАТО — резолюція

Сейм Литви 6 квітня ухвалив резолюцію "Про основні цілі Литви на саміті НАТО у Вільнюсі", в якій офіційно підтримав запрошення України до НАТО.

Рішення підтримали 129 депутатів із 141. Про це повідомляє пресслужба Сейму.

Документ передбачає, що однією з п'яти цілей Литви на саміті НАТО буде реалізація практичних заходів щодо абсолютної підтримки України. Мається на увазі, зокрема, досягнення політичного рішення альянсу запросити Україну до НАТО.

Крім того, резолюція підтримує збільшення військових формувань НАТО на території Литви та посилення власної армії.

Сейм закликає сприяти досягненню якнайшвидшої ратифікації протоколів про вступ Швеції до НАТО в Угорщині та Туреччині, після приєднання Фінляндії до альянсу. На саміті у Вільнюсі Литва також буде наполягати на збільшенні оборонного бюджету НАТО до 2% ВВП до 2025 року.

Ще один пункт резолюціє — розширення та зміцнення практичної співпраці між НАТО та країнами-партнерами Індійсько-Тихоокеанського регіону, включаючи сфери технологій, кіберзахисту та опору гібридним загрозам.

Нагадаємо, польська сторона на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі влітку, також буде піднімати питання надання Україні додаткових гарантій безпеки та лобіюватиме серед союзників надання Україні літаків натівських стандартів.