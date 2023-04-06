Три країни проти "дорожньої карти" вступу України до НАТО

США, Німеччина і Угорщина не підтримують наміри інших держав запропонувати Україні на саміті у Вільнюсі "дорожню карту" для членства в НАТО. Про це, посилаючись на свої джерела, повідомляє видання Financial Times.

За інформацією чотирьох співрозмовників Financial Times, у березні 2023 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг представив країнам-членам Альянсу документ із «практичними та політичними» пропозиціями для Києва, серед яких - пропозиція нової декларації про відносини України з НАТО. Вона має ґрунтуватися на заяві 2008 року про те, що Україна "одного дня" стане членом Альянсу.

Тож впродовж цього тижня міністри закордонних справ країн НАТО активно обговорювали, що потрібно запропонувати Україні в оновленій декларації.

Всі члени НАТО погодилися, що Україна не може вступити до Північноатлантичного альянсу, доки триває повномасштабна війна. Втім дедалі більше високопосадовців підтримує пропозицію Україні «політичного шляху» до вступу на саміті у Вільнюсі.

Водночас США проти цієї пропозиції і закликають союзників сфокусуватися на короткостроковій військовій, фінансовій і гуманітарній допомозі Україні. Їх також підтримують Німеччина і Угорщина.

Сполучені Штати Америки хвилюються, що кроки щодо вступу України до НАТО призведуть до ескалації з боку Росії, зокрема РФ розгорне ядерну зброю.

Один із варіантів, який розглядають країни-члени НАТО, - це перетворити комісію НАТО-Україна на раду НАТО—Україна, таким чином підвищивши статус України як партнера Альянсу. Це зробить Україну більш активним учасником заходів НАТО.

"У нас попереду кілька тижнів важких переговорів, щоб закрити ці розбіжності й сформулювати політичний результат", - заявило одне із джерел видання.

Зазначимо, що саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11−12 липня 2023 року.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. У владі розраховують, що на саміті у Вільнюсі отримають нові запевнення щодо вступу до НАТО.

6 квітня 2023 року Сейм Литви ухвалив резолюцію "Про основні цілі Литви на саміті НАТО у Вільнюсі", в якій офіційно підтримав запрошення України до НАТО.

Раніше очільники 9 держав, які є членами Організації Північноатлантичного договору, виступили зі спільною заявою, в якій підтримали вступ України до НАТО.

Заяву підписали наступні президенти:

Чехії Мілош Земан;

Естонії Алар Каріс;

Латвії Егілс Левітс;

Литви Гітанас Науседа;

Північної Македонії Стево Пендаровський;

Чорногорії Міло Джуканович;

Польщі Анджей Дуда;

Румунії Клаус Йоганніс;

Словаччини Зузана Чапутова.

4 квітня 2023 року Фінляндія стала членом НАТО. Членство Фінляндії стало першим розширенням з моменту приєднання Північної Македонії до альянсу в 2020 році.