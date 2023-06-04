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Швеция выполнила все требования Турции по вступлению в НАТО, — Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал Турцию ратифицировать вступление Швеции в НАТО, заявив, что Стокгольм выполнил все условия для вступления в Альянс и поэтому Анкаре следует снять возражения против такого расширения.
Об этом Столтенберг заявил 4 июня, передает Yle.fi.
"Швеция выполнила все свои обязательства", - сказал Столтенберг.
По его словам, встреча представителей Швеции, Турции и НАТО состоится в ближайшее время. Отметим, что Столтенберг сделал заявление после встречи с недавно переизбранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он подчеркнул, что хотел бы увидеть завершение ратификации вступления Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Кроме того, он сообщил о создании "постоянного механизма" НАТО и Турции для обсуждения шведской кандидатуры. Ближайшее заседание в рамках этого механизма запланировано на 12 июня.
Напомним, что Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО в июле 2022 года. Однако если первая уже стала членом Альянса, то ратификация заявки Швеции до сих пор затягивается.
Турция требовала от Швеции выдачи членов Рабочей партии Курдистана и движения "Хизмет", которые Турция считает террористическими организациями. Позже отношения между странами обострило сожжение Корана в Стокгольме.