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Теперь официально: президентом Турции стал Эрдоган. Его соперник назвал выборы "несправедливыми"
В Турции 28 мая действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на выборах и останется в должности главы государства на третий срок. За него проголосовали 52,1% избирателей.
Об этом заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Енер.
После открытия 99,43% избирательных урн Эрдоган набирает 52,14% голосов. Его соперник Кемаль Киличдароглу набрал 47,86% голосов.
Разница между кандидатами составляет более двух миллионов голосов, и остальные неучтенные голоса не изменят результат, добавляют в избирательной комиссии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Наша демократия победила.. Все 85 миллионов человек выиграли. Согласно ответственности, возложенной на нас нашей нацией, мы не сердимся ни на кого. Теперь пора отложить все дебаты и конфликты относительно предвыборного периода и объединиться вокруг наших национальных целей и национальных мечтаний", - сказал Эрдоган в своей речи после оглашения результатов второго тура.
Как сообщает издание Aljazeera, в свою очередь Кемаль Киличдароглу заявил, что продолжит борьбу за демократию, а избирательный процесс назвал "самым несправедливым" за последние годы.
"Все средства государства были мобилизованы на одну политическую партию и уложены в ноги одного человека", - сказал Киличдароглу.
Он добавил, что "при всех давлениях появилась воля народа изменить авторитарный режим".
"Мы будем продолжать быть в авангарде этой борьбы, пока в нашей стране не придет настоящая демократия", – подчеркнул Киличдароглу.
Эрдоган уже поздравил с победой президент Украины Владимир Зеленский.
"Рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо наших стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы", - отметил гарант.
Эрдогана также поздравили премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер Пакистана Шахбаз Шариф и президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Заметим, что Эрдоган у власти в Турции уже более 20 лет. В 2003-2014 годах он был премьером, а затем президентом. После провала госпереворота в 2016 году, Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику.
Ранее Эрдоган заявил, что в случае своего переизбрания на должность главы государства не будет вводить санкции против страны-агрессора РФ .
Победа Эрдогана, продолжающего иметь тесные связи с российским лидером Владимиром Путиным, вероятно, может добавить силы РФ.