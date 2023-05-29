Теперь официально: президентом Турции стал Эрдоган. Его соперник назвал выборы "несправедливыми"

В Турции 28 мая действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на выборах и останется в должности главы государства на третий срок. За него проголосовали 52,1% избирателей.

Об этом заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Енер.

После открытия 99,43% избирательных урн Эрдоган набирает 52,14% голосов. Его соперник Кемаль Киличдароглу набрал 47,86% голосов.

Разница между кандидатами составляет более двух миллионов голосов, и остальные неучтенные голоса не изменят результат, добавляют в избирательной комиссии.

"Наша демократия победила.. Все 85 миллионов человек выиграли. Согласно ответственности, возложенной на нас нашей нацией, мы не сердимся ни на кого. Теперь пора отложить все дебаты и конфликты относительно предвыборного периода и объединиться вокруг наших национальных целей и национальных мечтаний", - сказал Эрдоган в своей речи после оглашения результатов второго тура.

Как сообщает издание Aljazeera, в свою очередь Кемаль Киличдароглу заявил, что продолжит борьбу за демократию, а избирательный процесс назвал "самым несправедливым" за последние годы.

"Все средства государства были мобилизованы на одну политическую партию и уложены в ноги одного человека", - сказал Киличдароглу.

Он добавил, что "при всех давлениях появилась воля народа изменить авторитарный режим".

"Мы будем продолжать быть в авангарде этой борьбы, пока в нашей стране не придет настоящая демократия", – подчеркнул Киличдароглу.

Эрдоган уже поздравил с победой президент Украины Владимир Зеленский.

"Рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо наших стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы", - отметил гарант.

Эрдогана также поздравили премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер Пакистана Шахбаз Шариф и президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Заметим, что Эрдоган у власти в Турции уже более 20 лет. В 2003-2014 годах он был премьером, а затем президентом. После провала госпереворота в 2016 году, Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику.

Ранее Эрдоган заявил, что в случае своего переизбрания на должность главы государства не будет вводить санкции против страны-агрессора РФ .

Победа Эрдогана, продолжающего иметь тесные связи с российским лидером Владимиром Путиным, вероятно, может добавить силы РФ.