Не хоче псувати "добрі стосунки" з Путіним: Ердоган пояснив, чому не запровадить санкції проти РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що у разі свого переобрання на посаду глави держави не вводитиме санкції проти країни-агресора РФ. Натомість Туреччина підтримуватиме контакти з усіма країнами світу.

Про це повідомляє Anadolu.

Під час виступу на мітингу у провінції Сівас, Ердоган прокоментував заяву його головного опонента на президентських виборах Кемаля Киличдароглу про те, що той має намір у разі перемоги на виборах приєднатися до західних санкцій проти РФ і очільника Кремля.

"Ви абсолютно не знаєтесь на політиці, пане Кемаль, йдіть на відпочинок. У світі так не роблять політику", - сказав президент Туреччини.

Тому, у разі свого переобрання на посаду очільника держави, Ердоган не вводитиме санкції проти РФ.

Ердоган підкреслив, що підтримує з російським диктатором Володимиром Путіним "добрі стосунки".

Крім того, турецький лідер вважає, що Туреччина може бути "посередником у переговорах" між РФ та Україною.

"Якщо Туреччина є посередником у російсько-українській війні, то це не пересічна подія. Якщо Туреччина возить чорноморське зерно усьому світу", - підкреслив Ердоган.

Він додав, що Туреччина підтримує і підтримуватиме контакти з усіма країнами світу якнайкраще.

Нагадаємо, 28 травня у Туреччині обиратимуть президента у другому турі. У першому, за результатами підрахунку голосів, чинний президент Реджеп Ердоган здобув 49,5% голосів. А його головний суперник, спільний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу, отримав трохи менш як 45%.

Експерти припускають, що в разі перемоги опозиції, яку представляє Киличдароглу, Туреччина з більшою ймовірністю може приєднатися до санкцій проти РФ.

Перемога Ердогана, який продовжує мати тісні зв'язки з російським лідером Володимиром Путіним, ймовірно, може додати снаги РФ.