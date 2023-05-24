Не хочет портить "хорошие отношения" с Путиным: Эрдоган объяснил, почему не введет санкции против РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае своего переизбрания на пост главы государства не будет вводить санкции против страны-агрессора РФ. В то же время Турция будет поддерживать контакты со всеми странами мира.

Об этом сообщает Anadolu.

Выступая на митинге в провинции Сивас, Эрдоган прокомментировал заявление его главного оппонента на президентских выборах Кемаля Киличдароглу о том, что тот намерен в случае победы на выборах присоединиться к западным санкциям против РФ и главы Кремля.

"Вы абсолютно не разбираетесь в политике, господин Кемаль, уходите на отдых. В мире так не делают политику", - сказал президент Турции.

Поэтому в случае своего переизбрания на пост главы государства Эрдоган не будет вводить санкции против РФ.

Эрдоган подчеркнул, что поддерживает с российским диктатором Владимиром Путиным "хорошие отношения".

Кроме того, турецкий лидер считает, что Турция может являться "посредником в переговорах" между РФ и Украиной.

"Если Турция является посредником в российско-украинской войне, то это не обычное событие. Если Турция возит черноморское зерно по всему миру", - подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что Турция поддерживает и будет поддерживать контакты со всеми странами мира.

Напомним, 28 мая в Турции будут выбирать президента во втором туре. В первом, по результатам подсчета голосов, действующий президент Реджеп Эрдоган получил 49,5%. А его главный соперник, общий кандидат от оппозиции Кемаль Киличдароглу, получил чуть менее 45%.

Эксперты предполагают, что в случае победы оппозиции, которую представляет Киличдароглу, Турция с большей вероятностью может присоединиться к санкциям против РФ.

Победа Эрдогана, который продолжает иметь тесные связи с российским лидером Владимиром Путиным, вероятно, может прибавить силы РФ.