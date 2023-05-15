Через два тижні, 28 травня, у Туреччині відбудеться другий тур президентських виборів, оскільки жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів виборців. Другий тур виборів відбудеться у Туреччині вперше.

Голова Вищої виборчої ради (YSK) Ахмет Єнер заявив, що за результатами голосування жоден з кандидатів не може на пост глави держави, повідомляє турецьке видання Anadolu.

За його словами, урни для голосування були відкриті по всій країні, а явка на вибори склала 88,92 % у Туреччині та 52,69 % за кордоном.

За інформацією CNN, згідно з попередніми результатами, діючий президент Реджеп Таїп Ердоган отримав 49,51 відсотка, Кемаль Кілічдароглу – 44,88 відсотка, пан Сінан Оган – 5,17 відсотка, а Мухаррем Інсе – 0,44 відсотка.

"Після оголошення списку кандидатів визначається процес тимчасової заміни кандидатів, якщо хтось із останніх 2 кандидатів зніме свою кандидатуру, наступний кандидат буде замінений... Пан Ердоган буде на 1-му місці, а пан Кілічдароглу – на 2-му.Почався пропагандистський процес", - розповів Єнер.

Експерти припускають, що в разі перемоги опозиції, яку представляє Кілічдароглу, Туреччина з більшою ймовірністю може приєднатися до санкцій проти РФ.

Перемога Ердогана, який продовжує мати тісні зв'язки з російським лідером Володимиром Путіним, ймовірно, може додати снаги РФ. В США та в ЄС такі результати можуть збентежити, особливо тих лідерів, які мали непрості відносини з Ердоганом.