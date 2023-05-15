Через две недели, 28 мая, в Турции состоится второй тур президентских выборов, поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов избирателей. Второй тур выборов состоится в Турции впервые.

Глава Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Енер заявил, что по результатам голосования ни один из кандидатов не может на пост главы государства, сообщает турецкое издание Anadolu.

По его словам, урны для голосования были открыты по всей стране, а явка на выборы составила 88,92% в Турции и 52,69% за границей.

По информации CNN, согласно предварительным результатам, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51 процента, Кемаль Килидароглу – 44,88 процента, господин Синан Оган – 5,17 процента, а Мухаррем Инсе – 0,44 процента.

"После объявления списка кандидатов определяется процесс временной замены кандидатов, если кто-то из последних 2 кандидатов снимет свою кандидатуру, следующий кандидат будет заменен... Господин Эрдоган будет на 1-м месте, а господин Килидароглу - на 2-м. Начался пропагандистский процесс" , – рассказал Енер.

Эксперты предполагают, что в случае победы оппозиции, которую представляет Килидароглу, Турция с большей вероятностью может присоединиться к санкциям против РФ.

Победа Эрдогана, который имеет тесные связи с российским лидером Владимиром Путиным, вероятно, может придать силы РФ. США и ЕС такие результаты могут смутить, особенно тех лидеров, которые имели непростые отношения с Эрдоганом.