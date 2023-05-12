Эксперты проанализировали предвыборную ситуацию в Турции и украинско-турецкие отношения

В новом видео YouTube-канала аналитического центра “Клуб экспертов” были рассмотрены варианты развития событий на предстоящих президентских и парламентских выборах в Турции. Украинские эксперты высказали свои мнения и дали прогнозы относительно политической ситуации в этой стране.

Главный редактор интернет-издания "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах подчеркнул, что предстоящие выборы в Турции имеют большое значение для региона и вызывают интерес со стороны международного сообщества.

"Турция является важным игроком на мировой арене, и ее внутренняя политика непосредственно влияет на ситуацию в регионе и за его пределами. Поэтому результаты выборов будут отслеживаться с большим вниманием", -отметил он.

В свою очередь, основатель Клуба экспертов, кандидат экономических наук Максим Уракин поделился своим видением возможных сценариев после выборов. Он подчеркнул, что существуют две главные политические силы, которые борются за лидерство в Турции: партия «Справедливость и Развитие» (AKP), под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и «Республиканская народная партия» (CHP). Кемаля Кылыдждароглу, союзниками которой выступают еще пять оппозиционных политических сил.

"Возможны два сценария. В случае победы AKP, мы можем ожидать продолжения политики, которую Эрдоган проводит в последние годы, с акцентом на укрепление внутренней стабильности и укрепление позиций Турции на международной арене. С другой стороны, в случае победы CHP, мы можем увидеть более прозападную ориентацию и активизацию сотрудничества с Европейским союзом и США", — отмечает эксперт.

Выигрыш любого из кандидатов в первом туре, по мнению Уракина, является маловероятным, и скорее всего победитель в президентской гонке будет определяться уже при повторном голосовании.

Оба эксперта также отметили значимость для Украины результатов выборов в Турции.

"Украина имеет тесные экономические и политические связи с Турцией, поэтому результаты выборов будут иметь прямое влияние на наши отношения и сотрудничество. За последний год в результате войны товарооборот между нашими странами снизился, но, как я считаю, в случае сохранения текущего политического курса, мы можем ожидать дальнейшего развития торговых и экономических связей между Украиной и Турцией", — отметил Максим Уракин.

Кроме того, эксперт привел статистические данные по экспорту из Украины в Турцию за 2022 год, согласно которым он существенно уменьшился.

"За прошлый год объем украинского экспорта в Турцию составил около 3-х миллиардов долларов в противовес более чем 4-м миллиардам в 2021 году, то есть мы наблюдаем падение на 29%", — отметил Уракин.

По мнению Мохаммада Фараджаллаха в сложившейся геополитической ситуации Турция является важным партнером Украины в различных сферах, которые включают как военную поддержку (БПЛА Байрактар, легкая бронетехника) так и сотрудничество в экономике, энергетике и по другим направлениям.

Также эксперт предположил, что в случае победы оппозиции Турция с большей вероятностью может присоединиться к санкциям против РФ.

"Естественно, новая власть будет максимально приближаться к Западу и может включиться в общую единую западную политику против России. Это, конечно, будет нам выгодно. Но это пока только предварительные слова, возможно, они (оппозиция – ред.) придут, посмотрят на цифры и продолжат текущую политику Эрдогана", — заявил Фараджаллах

Отметим, что накануне голосования Эрдоган отстает от своего основного соперника Кылычдароглу на более чем 5%, согласно данным опроса, опубликованного турецким социологическим центром KONDA 11 мая.

Таким образом, Эрдоган получает поддержку 43,7% респондентов, в то время как Кылычдароглу — 49,3%.

Опрос также выявляет, что ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, что означает, что если эти данные подтвердятся на выборах, победителя будет выбирать во втором туре, который запланирован на 28 мая.

В ходе опроса социологической службой KONDA были проведены персональные интервью с 3480 людьми в 35 провинциальных центрах.

При этом по данным других опросов, в частности стамбульского Центра оперативных социальных исследований (Yöneylem), партию Эрдогана на парламентских выборах поддерживают 35,2% избирателей, а CHP Кылыдждароглу – 30,7%.