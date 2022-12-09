Турция планирует получить 25% скидку на российский газ

Турция 9 декабря проведет переговоры в Анкаре с российской делегацией, чтобы добиться скидок на газ более чем в 25%.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.

Издание отмечает, что соглашение с Россией может ослабить давление на стремительно обесценивающуюся турецкую лиру и помочь президенту Реджепу Тайипу Эрдогану избежать повышения цен на энергоносители перед выборами в 2023 году, чтобы повысить свою популярность в то время, когда Европа столкнулась с энергетическим кризисом.

Турция хочет, чтобы скидка применялась к платежам в 2023 году и некоторым предварительным платежам, осуществленным в 2022 году, заявили официальные турецкие лица на условиях анонимности.

Если Турция не сможет получить скидку на желаемом уровне, то она будет добиваться отсрочки платежей до 2024 года, заявили чиновники.

Bloomberg напоминает, что в прошлом году Россия поставила чуть менее половины из 59 миллиардов кубометров газа импортируемых Турцией.

Эрдоган заявил, что общие расходы Турции на электроэнергию на 2022 год могут составить 100 миллиардов долларов, что вдвое превышает сумму прошлого года.

Bloomberg подчеркивает, что экономические и энергетические связи Турции с Россией растут, несмотря на то, что Эрдоган придерживается осторожной позиции по вторжению России в Украину.

Эрдоган поддержал предложение Путина по поводу нового газового хаба в Турции для транспортировки топлива в Европу. Однако официальные лица ЕС отвергли эту идею, обвинив Путина в использовании энергетических поставок в качестве оружия в войне в Украине.

Поэтому Россия ищет новые рынки сбыта, прекратив поставки в большинство стран Западной Европы.

При этом Турция частично начала платить за российский газ в рублях, и планирует увеличить долю расчетов в этой валюте в ближайшие месяцы.

В свою очередь, европейский потребитель уже понял, что Россия не является надежным поставщиком голубого топлива. Поэтому пытается диверсифицировать поставки и переориентируется на СПГ .