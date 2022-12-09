Туреччина планує отримати 25 % знижку на російський газ

Туреччина 9 грудня проведе переговори в Анкарі з російською делегацією, щоб домогтися знижки на газ більш ніж у 25%.

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Про це пише Bloomberg із посиланням на високопоставлених турецьких чиновників.

Видання зазначає, що угода з Росією може послабити тиск на турецьку ліру, яка стрімко обізцінюється, і допомогти президенту Реджепу Таїпу Ердогану уникнути підвищення цін на енергоносії перед виборами у 2023 році, щоб підвищити свою популярність у той час, коли Європа зіткнулася з енергетичною кризою.

Туреччина хоче, щоб знижка застосовувалася до платежів у 2023 році та деяких попередніх платежів, здійснених у 2022 році , заявили офіційні турецькі особи на умовах анонімності.

Якщо Туреччина не зможе отримати знижку на бажаному рівні, тоді вона буде домагатися відстрочки платежів до 2024 року, заявили чиновники без подробиць.

Bloomberg нагадує, що минулого року Росія поставила трохи менше половини із 59 імпортованих Туреччиною мільярдів кубометрів газу.

Ердоган заявив, що загальні витрати Туреччини на електроенергію на 2022 рік можуть сягнути 100 мільярдів доларів, що вдвічі перевищує суму минулого року.

Bloomberg підкреслює, що економічні та енергетичні зв’язки Туреччини з Росією зростаютьпопри те, що Ердоган дотримується обережної позиції щодо вторгнення Росії в Україну.

Ердоган підтримав пропозицію Путіна щодо нового газового хабу в Туреччині для транспортування палива до Європи. Однак офіційні особи ЄС відкинули цю ідею, звинувативши Путіна у використанні енергетичних поставок як зброї у війні в Україні.

Тому Росія шукає нові ринки збуту, припинивши постачання до більшості країн Західної Європи.

Зазначимо, Туреччина частково почала платити за російський газ в рублях, та планує збільшити долю розрахунків у цій валюті в найближчі місяці.

Натомість європейський споживач вже зрозумів, що Росія не є надійним постачальником блакитного палива. Тому намагається диверсифікувати поставки та переорієнтовується на ЗПГ.