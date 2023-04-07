Турция выступает за немедленное прекращение войны в Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел пресс-конференцию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, где высказался по поводу войны в Украине.

Об этом сообщает CNN Turk.

"Мы обсудили региональные вопросы. Украина была главным вопросом. Мы заявили, что война должна быть прекращена путем переговоров как можно скорее, и подтвердили, что мы, как Турция, готовы оказать посильную поддержку", – сказал Чавушоглу.

Также, в частности, обсуждался зерновой коридор: Турция придает важное значение продолжению соглашения, поскольку это важный шаг по уменьшению проблемы мирового кризиса.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости срочно провести комплексную реформу Совбеза ООН.