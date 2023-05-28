Президентские выборы в Турции: Эрдоган раздавал деньги у избирательного участка (ВИДЕО)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после голосования во втором туре выборов главы государства вышел к избирателям, чтобы пообщаться. Прямо у избирательного участка он раздавал подарки и деньги.

Видео этого момента показал международный украинский телеканал FREEДOM.

Желающих получить "подарок" от Эрдогана было много, но он пытался давать деньги только детям, у которых права голоса нет.

Не все избиратели одобрительно оценили подобные действия действующего президента.

Отметим, что во время первого тура выборов Эрдоган также раздавал деньги.

Напомним, в Турции в воскресенье, 28 мая, впервые в истории республики проходит второй тур голосования на выборах президента.

На высший пост претендуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Республиканской народной партии Кемаль Киличдароглу.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Действующий президент Реджеп Эрдоган получил 49,5% голосов. А его главный соперник, общий кандидат от оппозиции Кемаль Киличдароглу, получил чуть менее 45%.

Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков в 17:00.

Опросы пророчат победу действующему президенту с результатом в районе 52-53% голосов.