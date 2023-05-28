Эрдоган проголосовал во втором туре выборов президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга главы государства Эмине Эрдоган проголосовали на проходящем в стране 28 мая втором туре выборов главы государства.

Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что лидер Турции и его супруга проголосовали на избирательном участке в начальной школе Саффет Чеби в районе Ускюдар в Стамбуле.

Президента Турции приветствовали многочисленные граждане, собравшиеся у школы.

Напомним, в Турции в воскресенье, 28 мая, впервые в истории республики проходит второй тур голосования на выборах президента.

На высший пост претендуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Республиканской народной партии Кемаль Киличдароглу.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Действующий президент Реджеп Эрдоган получил 49,5% голосов. А его главный соперник, общий кандидат от оппозиции Кемаль Киличдароглу, получил чуть менее 45%.

Опросы прочат победу действующему президенту с результатом в районе 52-53% голосов.

Ранее Эрдоган заявил, что в случае своего переизбрания на должность главы государства не будет вводить санкции против страны-агрессора РФ.

Победа Эрдогана, продолжающего иметь тесные связи с российским лидером Владимиром Путиным, вероятно, может добавить силы РФ.