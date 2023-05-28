У Туреччині розпочався другий тур президентських виборів

Сьогодні, 28 травня, у Туреччині проходить другий тур президентських виборів, о 8-ій годині ранку за місцевим часом відкрилися виборчі дільниці.

Про це повідомляє Anadolu.

Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 та закриються о 17:00 за місцевим часом. По всій країні встановлено понад 191 тис. виборчих скриньок, а число виборців перевищує 60 млн. осіб.

За головну посаду країни борються чинний очільник держави Реджеп Таїп Ердоган та опозиціонер Кемаль Киличдароглу.

За підсумками першого туру голосування 14 травня жоден із кандидатів не набрав 50% голосів. Чинний президент Реджеп Ердоган здобув 49,5% голосів. А його головний суперник, спільний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу, отримав трохи менш як 45%.

Підрахунок голосів розпочнеться після закриття виборчих дільниць о 17:00.

Голосування для громадян Туреччини, які мешкають за кордоном, завершилося 24 травня. У 73 країнах та на КПП проголосувало загалом 3,5 млн виборців.

Опитування пророкують перемогу чинному президентові з результатом у районі 52-53% голосів.

Зміцнює позиції Ердогана той факт, що кандидат від блоку "Альянс АТА" Сінан Оган, який набрав на голосуванні 14 травня 5,17% голосів, закликав прихильників підтримати у другому турі Ердогана.

Раніше Ердоган заявив, що у разі свого переобрання на посаду глави держави не вводитиме санкції проти країни-агресора РФ.

Перемога Ердогана, який продовжуємати тісні зв'язки з російським лідером Володимиром Путіним, ймовірно, може додати снаги РФ.