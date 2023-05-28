В Турции начался второй тур президентских выборов

Сегодня, 28 мая, в Турции проходит второй тур президентских выборов, в 8 часов утра по местному времени открылись избирательные участки.

Об этом сообщает Anadolu .

Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 17:00 по местному времени. По всей стране установлено более 191 тыс. избирательных урн, а число избирателей превышает 60 млн человек.

За главную должность страны борются действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционер Кемаль Киличдароглу.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Действующий президент Реджеп Эрдоган получил 49,5% голосов. А его главный соперник, общий кандидат от оппозиции Кемаль Киличдароглу, получил чуть менее 45%.

Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков в 17.00.

Голосование для граждан Турции, проживающих за границей, завершилось 24 мая. В 73 странах и КПП проголосовало в общей сложности 3,5 млн избирателей.

Опросы прочат победу действующему президенту с результатом в районе 52-53% голосов.

Укрепляет позиции Эрдогана тот факт, что кандидат от блока "Альянс АТА" Синан Оган, набравший на голосовании 14 мая 5,17% голосов, призвал сторонников поддержать во втором туре Эрдогана.

Ранее Эрдоган заявил, что в случае своего переизбрания в должность главы государства не будет вводить санкции против страны-агрессора РФ .

Победа Эрдогана, продолжающего иметь тесные связи с российским лидером Владимиром Путиным, вероятно, может добавить силы РФ.