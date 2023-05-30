Байден хочет, чтобы Турция разблокировала вступление Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время него глава Штатов сказал, что Вашингтон хочет, чтобы Анкара отказалась от возражений против вступления Швеции в НАТО. Об этом пишет Reuters.

Байден позвонил по телефону Эрдогану, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах.

В рамках разговора переизбранный глава Турции повторил желание страны купить истребители F-16 у США.

"Я говорил с Эрдоганом. Я поздравил Эрдогана. Он все еще хочет поработать над F-16. Я сказал ему, что мы хотим заключить соглашение со Швецией, поэтому давайте это сделаем. И поэтому мы снова свяжемся друг с другом", – сказал президент США журналистам.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он от Эрдогана каких-либо сдвигов в вопросе членства Швеции в НАТО, Байден ответил, что поднял этот вопрос с турецким коллегой.

"Мы поговорим об этом больше на следующей неделе", – высказался он.

Напомним, что Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО в июле 2022 года. Однако, если первая уже стала членом Альянса, то ратификацию заявки Швеции до сих пор затягивают Турция и Венгрия.

Анкара потребовала от Швеции выдачи членов Рабочей партии Курдистана и движения "Хизмет", которые Турция считает террористическими организациями. Позже отношения между странами обострили сожжение Корана в Стокгольме.

В свою очередь, представитель правительства Венгрии Золтан Ковач писал, что его страна не ратифицирует заявку, в частности, из-за "постоянного подрыва отношений со стороны Швеции".