Байден хоче, щоб Туреччина розблокувала вступ Швеції до НАТО

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Під час неї очільник Штатів сказав, що Вашингтон хоче, щоб Анкара відмовилася від заперечень проти вступу Швеції до НАТО. Про це пише Reuters.

Байден зателефонував Ердогану, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах.

У рамках розмови переобраний очільник Туреччини повторив бажання країни купити винищувачі F-16 у США.

"Я говорив з Ердоганом. Я привітав Ердогана. Він все ще хоче попрацювати над F-16. Я сказав йому, що ми хочемо укласти угоду зі Швецією, тож давайте це зробимо. І тому ми знову звʼяжемося одне з одним", – сказав президент США журналістам.

Відповідаючи на питання, чи очікує він від Ердогана якихось зрушень у питанні членства Швеції в НАТО, Байден відповів, що порушив це питання з турецьким колегою.

"Ми поговоримо про це більше наступного тижня", – висловився він.

Нагадаємо, що Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО в липні 2022 року. Однак якщо перша вже стала членом Альянсу, то ратифікацію заявки Швеції досі затягують Туреччина та Угорщина.

Анкара вимагала від Швеції видачі членів Робітничої партії Курдистану та руху "Хізмет", які Туреччина вважає терористичними організаціями. Пізніше відносини між країнами загострило спалення Корану в Стокгольмі.

Своєю чергою речник уряду Угорщини Золтан Ковач писав, що його країна не ратифікує заявку, зокрема, через "постійний підрив відносин із боку Швеції".