Після перемоги Ердогана турецька ліра рекордно впала

Турецька ліра ослабла після того, як Реджеп Таїп Ердоган виграв другий тур президентських виборів, подовживши свій термін перебування на посаді лідера країни, що ще більше відштовхнуло іноземних інвесторів.

Про це повідомило видання Bloomberg.

Зазначається, що турецька ліра знизилася на 0,3% до 20,03 за долар США, майже до рекордно низького рівня.

На Волл-стріт вважають, що ліра ще більше ослабне, а Morgan Stanley попереджає, що вона може впасти до 28 до кінця року, якщо Ердоган дотримуватиметься своєї політики утримання низьких відсоткових ставок.

"Перемога Ердогана не принесе жодного комфорту жодному іноземному інвестору. З дуже високою інфляцією, дуже низькими процентними ставками й відсутністю чистих валютних резервів, болюча криза, що зачепить усі активи, може бути на порозі", - сказав Хаснайн Малік, стратег Tellimer в Дубаї.

"Очевидно, що нинішня економічна модель не працює", - сказав Бурак Четінчекер, менеджер з управління капіталом у Strateji Portfoy в Стамбулі.

Він додав, що Ердоган, ймовірно, також усвідомлює це, Тому можливий помірний перехід до ортодоксальної політики в найближчому майбутньому , а будь-який сигнал у цьому напрямку буде вітатися ринком.

Як пише Bloomberg, за останні півтора року центральний банк Туреччини витратив майже $200 млрд на підтримку ліри, чисті валютні резерви стали від'ємними, а інфляція злетіла вище 80%, впавши до 44% у квітні.

Трейдери налаштовані щодо турецької валюти негативно, але сподіваються, що ринкові сили врешті-решт візьмуть гору над державним контролем.

Раніше Ердоган заявив, що у разі свого переобрання на посаду глави держави не вводитиме санкції проти країни-агресора РФ.

Перемога Ердогана, який продовжує мати тісні зв'язки з російським лідером Володимиром Путіним, ймовірно, може додати снаги РФ.

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