Влада Туреччини радить громадянам відмовитися від яловичини на тлі зростання цін

Міністр фінансів Туреччини Нуреддін Небаті на тлі небувалої харчової інфляції в країні порадив громадянам змінити свої харчові звички, підкресливши, що ягнятина дешевша за яловичину і краще підходить для споживання.

Про це пише Вloomberg.

На думку міністра, у країні слід заохочувати споживання баранини.

"Баранина дешевша за яловичину, але її не люблять", — сказав Небаті.

Він додав, що молоді люди не споживають баранину через її запах.

Турецький міністр також прогнозує зниження інфляції наступного місяця.

Окрім споживачів, різке зростання цін на м’ясо також стало головним болем президента Реджепа Таїпа Ердогана напередодні виборів 14 травня.

Ціни на яловичину підскочили на 20% у березні порівняно з попереднім місяцем, подовжуючи двозначне зростання порівняно з попередніми двома місяцями.

Центральний банк Туреччини назвав червоне м’ясо та оброблені м’ясні продукти основними причинами продовольчої інфляції.

Варто зауважити, що Туреччина є мусульманською країною, тому там не споживають свинину.

Зазначимо, у лютому світові ціни на продовольство продовжили тенденцію зниження, яка триває одинадцятий місяць поспіль.

Але через російську агресію світ щомісяця недоотримує мільйони тонн продовольства, що також чинить тиск на ціни на продукти. Зокрема, йдеться про неможливість повноцінного експорту українського зерна. Так, з серпня 2022 року по січень 2023 року до 40 країн світу було експортовано 17,8 млн тонн української агропродукції. Тоді як за умови повноцінного функціонування коридору обсяги українського експорту на світові ринки мали становити 25-29 мільйонів тонн.