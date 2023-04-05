Власти Турции советуют гражданам отказаться от говядины на фоне роста цен

Министр финансов Турции Нуреддин Небати на фоне небывалой пищевой инфляции в стране посоветовал гражданам изменить свои пищевые привычки, подчеркнув, что ягнятина дешевле говядины и лучше подходит для потребления.

Об этом пишет Вloomberg.

По мнению министра, в стране следует поощрять потребление баранины.

"Баранина дешевле говядины, но ее не любят", — сказал Небати.

Он добавил, что молодые люди не употребляют баранину из-за ее запаха.

Турецкий министр также прогнозирует снижение инфляции в следующем месяце.

Кроме потребителей, резкий рост цен на мясо также стал головной болью президента Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии выборов 14 мая.

Цены на говядину подскочили на 20% в марте по сравнению с предыдущим месяцем, удлиняя двузначный рост по сравнению с предыдущими месяцами.

Центральный банк Турции назвал красное мясо и обработанные мясные продукты основными причинами продовольственной инфляции.

Следует заметить, что Турция является мусульманской страной, поэтому там не употребляют свинину.

Отметим, в феврале цены на продовольствие продолжили тенденцию снижения, которая длится одиннадцатый месяц подряд.

Но из-за российской агрессии мир ежемесячно недополучает миллионы тонн продовольствия, что также оказывает давление на цены на продукты. В частности, речь идет о невозможности полноценного экспорта украинского зерна. Так, с августа 2022 по январь 2023 в 40 стран мира было экспортировано 17,8 млн тонн украинской агропродукции. В то время как при полноценном функционировании коридора объемы украинского экспорта на мировые рынки должны составлять 25-29 миллионов тонн.