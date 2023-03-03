Світові ціни на продовольство знижуються одинадцятий місяць поспіль

У лютому світові ціни на продовольство продовжили тенденцію зниження, яка триває одинадцятий місяць поспіль. Падіння спостерігається незначне.

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Про це повідомляє ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

Середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО у лютому склало 129,8 пункта. Це на 0,6% менше, ніж у січні, але на 18,7% нижче за свій пік, досягнутий у березні 2022 року.

Індекс цін на зернові ФАО за місяць майже не змінився. Світові ціни на пшеницю дещо зросли - через конкуренцію серед експортерів. Тим часом, міжнародні ціни на рис знизилися на 1,0% - через уповільнення торгової діяльності більшості великих азіатських експортерів.

Майже не змінився порівняно з січнем індекс цін на м'ясо ФАО. І далі падають світові ціни на птицю - на тлі масових експортних поставок. Тоді як ціни на свинину у світі зросли. Це пов'язують з побоюваннями щодо обмежень експорту у Європі.

Навпаки, індекс цін на цукор ФАО зріс на 6,9% з січня до найвищого рівня за шість років, переважно через зниження прогнозу виробництва у 2022/23 році в Індії.

На 3,2% порівняно з січнем знизився індекс цін на рослинні олії ФАО. Зокрема, упали світові ціни на пальмову, соєву, соняшникову та рапсову олії.

Індекс цін на молочні продукти ФАО знизився на 2,7% у лютому. Найбільш різке падіння зафіксовано у міжнародних котируваннях на сухе знежирене молоко та вершкове масло.

Нагадаємо, через російську агресію світ щомісяця недоотримує мільйони тонн продовольства. Зокрема, йдеться про неможливість повноцінного експорту українського зерна. Так, з серпня 2022 року по січень 2023 року до 40 країн світу було експортовано 17,8 млн тонн української агропродукції. Тоді як за умови повноцінного функціонування коридору обсяги українського експорту на світові ринки мали становити 25-29 мільйонів тонн.