После победы Эрдогана турецкая лира рекордно упала

Турецкая лира ослабла после того, как Реджеп Тайип Эрдоган выиграл второй тур президентских выборов, продлив свой срок пребывания в должности лидера страны, что еще больше оттолкнуло иностранных инвесторов.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

Отмечается, что турецкая лира снизилась на 0,3% до 20,03 доллара США, почти до рекордно низкого уровня.

На Уолл-стрит считают, что лира еще более ослабнет, а Morgan Stanley предупреждает, что она может упасть до 28 до конца года, если Эрдоган будет придерживаться своей политики удержания низких процентных ставок.

"Победа Эрдогана не принесет никакого комфорта ни одному иностранному инвестору. С очень высокой инфляцией, очень низкими процентными ставками и отсутствием чистых валютных резервов, болезненный кризис, затрагивающий все активы, может быть на пороге", - сказал Хаснайн Малик, стратег Tellimer в Дубае.

"Очевидно, что нынешняя экономическая модель не работает", - сказал Бурак Четинчекер, менеджер по управлению капиталом в Strateji Portfoy в Стамбуле.

Он добавил, что Эрдоган, вероятно, также осознает это. Поэтому возможен умеренный переход к ортодоксальной политике в ближайшем будущем, а любой сигнал в этом направлении будет приветствоваться рынком.

Как пишет Bloomberg, за последние полтора года центральный банк Турции потратил почти $200 млрд на поддержку лиры, чистые валютные резервы стали отрицательными, а инфляция взлетела выше 80%, упав до 44% в апреле.

Трейдеры настроены относительно турецкой валюты негативно, но надеются, что рыночные силы в конце концов возобладают над государственным контролем.

Ранее Эрдоган заявил, что в случае своего переизбрания на должность главы государства не будет вводить санкции против страны-агрессора РФ.

Победа Эрдогана, продолжающего иметь тесные связи с российским лидером Владимиром Путиным, вероятно, может добавить силы РФ.

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