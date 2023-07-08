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Португалія стала 23 країною, що підтримала членство України в НАТО - ОП
Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта ухвалили спільну декларацію, у якій португальська сторона підтримала рух України до НАТО.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.
Декларація була прийнята за результатами телефонної розмови Зеленського та Кошти.
За словами Жовкви, у документі йдеться про те, що:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Португалія продовжуватиме надавати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно;
- Португалія висловила свою підтримку українській Формулі миру та проведенню Глобально Саміту Миру і підтвердила, що готова працювати над такими пунктами як продовольча та енергетична безпека, а також боротьба з екоцидом;
- Україна та Португалія підкреслили свою відданість притягненню Росії до відповідальності за її злочини;
- партнери окремо наголосили на необхідності посилити колективний тиск на Росію шляхом подальших санкцій, важливості протидії російській дезінформації та опрацюванню механізмів використання російських активів для підтримки відновлення України;
- Португалія готова брати участь у відновленні та відбудові України;
- Португалія рішуче підтримує Україну щодо початку переговорів про вступ до ЄС та продовжуватиме підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства НАТО і виступає за те, щоб Україна стала членом Альянсу, коли це дозволять умови.
"Португалія поповнює перелік тих країн, з якими ми вже формалізували підтримку членства України в Альянсі: відсьогодні – 23 держави, приблизно три чверті від кількості членів. До початку Саміту НАТО у Вільнюсі лишається буквально два дві – продовжуємо максимізувати шанси на практичний для України результат", - зазначив він.
Вступ України до НАТО: яка процедура
У вересні 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.
Для того, щоб стати членом Альянсу, Україні потрібно пройти кілька етапів: запрошення, схвалення, виконання вимог і реформування своїх збройних сил відповідно до стандартів НАТО, схвалення та ратифікація парламенти всіх країн-членів НАТО, а потім – сам вступ.
Наразі, після цьогорічного вступу до НАТО Фінляндії, членами Альянсу є 31 країна.
Що очікує Україна від саміту НАТО у Вільнюсі
11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. Президент Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною. Зеленський вважає, що наразі є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслював, що рішення, які буде ухвалено на саміті НАТО у Вільнюсі, наблизять Україну до Альянсу.
Що стосується того, чи відвідає президент України Володимир Зеленський саміт НАТО у Вільнюсі, то в ОП повідомили, що це рішення остаточно ще не ухвалене.