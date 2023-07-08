Португалія стала 23 країною, що підтримала членство України в НАТО - ОП

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта ухвалили спільну декларацію, у якій португальська сторона підтримала рух України до НАТО.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Декларація була прийнята за результатами телефонної розмови Зеленського та Кошти.

За словами Жовкви, у документі йдеться про те, що:

Португалія продовжуватиме надавати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно;

Португалія висловила свою підтримку українській Формулі миру та проведенню Глобально Саміту Миру і підтвердила, що готова працювати над такими пунктами як продовольча та енергетична безпека, а також боротьба з екоцидом;

Україна та Португалія підкреслили свою відданість притягненню Росії до відповідальності за її злочини;

партнери окремо наголосили на необхідності посилити колективний тиск на Росію шляхом подальших санкцій, важливості протидії російській дезінформації та опрацюванню механізмів використання російських активів для підтримки відновлення України;

Португалія готова брати участь у відновленні та відбудові України;

Португалія рішуче підтримує Україну щодо початку переговорів про вступ до ЄС та продовжуватиме підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства НАТО і виступає за те, щоб Україна стала членом Альянсу, коли це дозволять умови.

"Португалія поповнює перелік тих країн, з якими ми вже формалізували підтримку членства України в Альянсі: відсьогодні – 23 держави, приблизно три чверті від кількості членів. До початку Саміту НАТО у Вільнюсі лишається буквально два дві – продовжуємо максимізувати шанси на практичний для України результат", - зазначив він.

Вступ України до НАТО: яка процедура

У вересні 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

Для того, щоб стати членом Альянсу, Україні потрібно пройти кілька етапів: запрошення, схвалення, виконання вимог і реформування своїх збройних сил відповідно до стандартів НАТО, схвалення та ратифікація парламенти всіх країн-членів НАТО, а потім – сам вступ.

Наразі, після цьогорічного вступу до НАТО Фінляндії, членами Альянсу є 31 країна.

Що очікує Україна від саміту НАТО у Вільнюсі

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. Президент Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною. Зеленський вважає, що наразі є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслював, що рішення, які буде ухвалено на саміті НАТО у Вільнюсі, наблизять Україну до Альянсу.

Що стосується того, чи відвідає президент України Володимир Зеленський саміт НАТО у Вільнюсі, то в ОП повідомили, що це рішення остаточно ще не ухвалене.