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Португалия стала 23 страной, поддержавшей членство Украины в НАТО - ОП
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Антониу Кошта приняли совместную декларацию, в которой португальская сторона поддержала движение Украины в НАТО.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.
Декларация была принята по результатам телефонного разговора Зеленского и Кошта.
По словам Жовквы, в документе говорится, что:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- Португалия будет продолжать оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине столько, сколько потребуется;
- Португалия выразила свою поддержку украинской Формуле мира и проведению Глобально Саммита Мира и подтвердила, что готова работать над такими пунктами как продовольственная и энергетическая безопасность, а также борьба с экоцидом;
- Украина и Португалия подчеркнули свою приверженность привлечению России к ответственности за ее преступления;
- партнеры особо отметили необходимость усилить коллективное давление на Россию путем дальнейших санкций, важности противодействия российской дезинформации и разработке механизмов использования российских активов для поддержки восстановления Украины;
- Португалия готова участвовать в восстановлении Украины;
- Португалия решительно поддерживает Украину по поводу начала переговоров о вступлении в ЕС и будет продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству НАТО и выступает за то, чтобы Украина стала членом Альянса, когда это позволят условия.
"Португалия пополняет перечень тех стран, с которыми мы уже формализовали поддержку членства Украины в Альянсе: с сегодняшнего дня – 23 страны, примерно три четверти от числа членов. До начала Саммита НАТО в Вильнюсе остается буквально два – продолжаем максимизировать шансы на практический для Украины результат", – отметил он.
Вступление Украины в НАТО: какая процедура
В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.
Для того, чтобы стать членом Альянса, Украине нужно пройти несколько этапов: приглашение, одобрение, выполнение требований и реформирование своих вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО, одобрение и ратификация парламентов всех стран-членов НАТО, а затем – само вступление.
В настоящее время после вступления в НАТО Финляндии в этом году членами Североатлантического союза являются 31 страна.
Что ожидает Украина от саммита НАТО в Вильнюсе
11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. Президент Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения по отношениям с Украиной. Зеленский считает, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу.
Что касается посещения президента Украины Владимира Зеленского саммита НАТО в Вильнюсе, то в ОП сообщили, что данное решение окончательно еще не принято.