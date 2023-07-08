Португалия стала 23 страной, поддержавшей членство Украины в НАТО - ОП

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Антониу Кошта приняли совместную декларацию, в которой португальская сторона поддержала движение Украины в НАТО.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Декларация была принята по результатам телефонного разговора Зеленского и Кошта.

По словам Жовквы, в документе говорится, что:

Португалия будет продолжать оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине столько, сколько потребуется;

Португалия выразила свою поддержку украинской Формуле мира и проведению Глобально Саммита Мира и подтвердила, что готова работать над такими пунктами как продовольственная и энергетическая безопасность, а также борьба с экоцидом;

Украина и Португалия подчеркнули свою приверженность привлечению России к ответственности за ее преступления;

партнеры особо отметили необходимость усилить коллективное давление на Россию путем дальнейших санкций, важности противодействия российской дезинформации и разработке механизмов использования российских активов для поддержки восстановления Украины;

Португалия готова участвовать в восстановлении Украины;

Португалия решительно поддерживает Украину по поводу начала переговоров о вступлении в ЕС и будет продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству НАТО и выступает за то, чтобы Украина стала членом Альянса, когда это позволят условия.

"Португалия пополняет перечень тех стран, с которыми мы уже формализовали поддержку членства Украины в Альянсе: с сегодняшнего дня – 23 страны, примерно три четверти от числа членов. До начала Саммита НАТО в Вильнюсе остается буквально два – продолжаем максимизировать шансы на практический для Украины результат", – отметил он.

Вступление Украины в НАТО: какая процедура

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

Для того, чтобы стать членом Альянса, Украине нужно пройти несколько этапов: приглашение, одобрение, выполнение требований и реформирование своих вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО, одобрение и ратификация парламентов всех стран-членов НАТО, а затем – само вступление.

В настоящее время после вступления в НАТО Финляндии в этом году членами Североатлантического союза являются 31 страна.

Что ожидает Украина от саммита НАТО в Вильнюсе

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. Президент Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения по отношениям с Украиной. Зеленский считает, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу.

Что касается посещения президента Украины Владимира Зеленского саммита НАТО в Вильнюсе, то в ОП сообщили, что данное решение окончательно еще не принято.