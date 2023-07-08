Эрдоган после встречи с Зеленским заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО

Турция готова прилагать усилия по установлению справедливого мира в Украине и признает, что наше государство заслуживает стать полноправным членом НАТО.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле.

"Я задал вопрос о членстве Украины в альянсе НАТО и был рад услышать, что президент Эрдоган поддерживает Украину в том, чтобы она была членом НАТО", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил Турцию за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

В своем обращении Эрдоган подчеркнул, что Украина заслуживает членства в НАТО.

"Украина, без сомнения, заслуживает членства в НАТО. Наше искреннее желание - как можно скорее вернуться к миру. Мы всячески поддержим, и хотим, чтобы Украина воскресла после войны", - отметил Эрдоган.

Он добавил, что турецкие строительные компании готовы присоединиться к восстановлению Украины.

В то же время лидер Турции еще раз призвал закончить войну РФ против Украины за столом переговоров.

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что от наступления справедливого мира никто не проиграет. Мы будем прилагать усилия, чтобы справедливый мир был достигнут за столом переговоров", - отметил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что со времен аннексии Крыма его страна выступает за территориальную целостность Украины. Эрдоган заметил, что уверенно смотреть в будущее ему помогает борьба крымскотатарского народа за свою свободу.

"Уверенно смотреть в будущем помогает то, что наши братья крымские татары борются за свободу", - сказал Эрдоган.

Отвечая на вопрос возможного освобождения политических заключенных и военнопленных в РФ, Эрдоган заверил в продолжении усилий в этом направлении, в частности диалога с Россией, и анонсировал визит лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина в Турцию на следующей неделе.

Отметим, Турция до сих пор не ратифицировала вступление Швеции в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Стокгольм выполнил все условия для вступления в Альянс и поэтому Анкаре следует снять возражения против такого расширения.

Что ожидает Украина от саммита НАТО в Вильнюсе

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. Президент Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения по отношениям с Украиной. Зеленский считает, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу.

Что касается посетит ли президент Украины Владимир Зеленский саммит НАТО в Вильнюсе, то в ОП сообщили, что данное решение окончательно еще не принято.

В свою очередь СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для вступления все еще остается более отдаленной перспективой.