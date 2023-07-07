"Россия рассчитывает на слабость". Зеленский призывает НАТО решить вопросы касательно Украины и Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от предстоящего саммита НАТО единства и чтобы не была допущена реализация российских расчетов на слабость Альянса. Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, передает "Укринформ".

Он отметил, что единства НАТО мало, пока не решены вопросы относительно Швеции, а также сигнала Украины о приглашении на вступление.

"Поэтому мы ожидаем именно положительных результатов или хоть каких-то шагов к приближению этого позитива. Это очень важно для безопасности всего мира. Также от этого зависит ситуация с агрессором, с РФ, потому что Россия очень рассчитывает, чтобы мир показал слабость и разобщенность в Альянсе, этого нельзя допустить", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина ожидает от саммита и новых оборонных пакетов, которые должны предусматривать понятные сроки, а не только обещания.

На полях саммита Зеленский также намерен обсудить гарантии безопасности Украины на время до членства в НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе: о чем просит Украина

Следующий саммит НАТО состоится 11-12 июля. Президент Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения касательно отношений с Украиной.

Он считает, что сейчас есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО.

А посол США в НАТО Джулианна Смит указывала, что западные союзники вряд ли пригласят Украину присоединиться к Альянсу во время войны, однако они все еще обсуждают формулировки, чтобы подтвердить свою преданность Киеву.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, во время саммита в Вильнюсе планируется утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который "приблизит страну к Альянсу".

Вступление Швеции в НАТО: какие преграды имеет Стокгольм

Что касается Швеции, то ее заявку на вступление в НАТО уже ратифицировали все страны-члены блока, кроме Турции и Венгрии.

Анкара потребовала от Швеции выдачи членов Рабочей партии Курдистана и движения "Хизмет", которые Турция считает террористическими организациями. А в январе 2023 года отношения между странами обострило сожжение Корана в Стокгольме (несколько дней назад, 28 июня, это произошло снова).

В свою очередь представитель правительства Венгрии Золтан Ковач писал, что его страна не ратифицирует заявку, в частности, из-за "постоянного подрыва отношений со стороны Швеции".

Однако недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сказал, что Будапешт не будет затягивать ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, если Турция изменит свою позицию по этому вопросу.