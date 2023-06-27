Зеленский заявляет о наличии всех оснований для политического приглашения Украины в НАТО

Сейчас есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть все основания для политического приглашения Украины в Альянс. Есть полное понимание гарантий безопасности для Украины на время до момента вступления", – говорится в сообщении.

Как добавил глава государства, сейчас идет работа, чтобы решения саммита НАТО в Вильнюсе стали "реально содержательными".

Напомним, следующий саммит состоится 11-12 июля. Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения по отношениям со страной.

В свою очередь СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для вступления все еще остается более отдаленной перспективой.

Посол США в НАТО Джулианна Смит указывала, что западные союзники вряд ли пригласят Украину присоединиться к Альянсу во время войны, однако они все еще обсуждают формулировки, чтобы подтвердить свою преданность Киеву.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что на саммите в Вильнюсе не будет обсуждаться приглашение Украины в Альянс.

А украинский министр обороны Алексей Резников заявлял, что на мероприятии или после него формат встреч в виде Комиссии Украина-НАТО будет заменен форматом Совета. Это новый уровень отношений и взаимодействия, когда Украина еще не будет членом Альянса, но будет находиться во всех комитетах и во всех представительных заседаниях с правом поднимать вопросы, прописанные в соответствующих соглашениях.