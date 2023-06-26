Стефанишина о потенциальных сигналах на саммите НАТО: никакой ясности нет

Никакой ясности относительно сигналов, которые Украина могла бы получить на саммите НАТО в Вильнюсе, нет. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "РБК-Украина".

По ее словам, саммит в Вильнюсе не может быть успешным или значимым без ясной политической ясности относительно членства Украины в НАТО. Сейчас нет никаких политических или юридических ограничений, которые бы не позволили союзникам осуществить политическое приглашение страны.

"На данный момент никакой ясности по поводу тех сигналов, которые могли бы быть получены в Вильнюсе, у нас нет. Есть ряд предложений, но пока такой готовности нет со стороны Альянса", – сказала чиновница.

Стефанишина добавила, что с 2008 года все возможные форматы непринятия решения о членстве Украины в НАТО были использованы.

"Поэтому сейчас любой такой половинчатый подход – это не будет какое-нибудь новое решение, это будет что-то, что уже было", – считает она.

Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Альянсу следует принять амбициозные решения касательно отношений со страной.

В свою очередь СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для поступления все еще остается более отдаленной перспективой.

Посол США в НАТО Джулианна Смит указывала, что западные союзники вряд ли пригласят Украину присоединиться к Альянсу во время войны, однако они все еще обсуждают формулировки, чтобы подтвердить свою преданность Киеву.

А украинский министр обороны Алексей Резников заявлял, что на саммите или после него формат встреч в виде Комиссии Украина-НАТО заменят форматом Совета. Это новый уровень отношений и взаимодействия, когда Украина еще не будет членом Альянса, но будет находиться во всех комитетах и во всех представительных заседаниях с правом поднимать вопросы, прописанные в соответствующих соглашениях.