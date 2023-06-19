Саммит НАТО в Вильнюсе. Столтенберг обещает решения, которые приблизят Украину к Альянсу

Решения, принятые на саммите НАТО в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, саммит изложит видение будущего Украины как независимого, демократического члена евроатлантической семьи. Члены Североатлантического союза обсудят стремление страны к членству.

Столтенберг также отметил, что союзники работают над многолетним пакетом помощи для Украины.

Кроме того, продолжается работа над созданием нового Совета Украина-НАТО для проведения совместных консультаций по вопросам безопасности, представляющих взаимный интерес.

"Решения, которые мы примем в Вильнюсе, приблизят Украину к НАТО", – сказал генсек.

При этом он добавил, что пока об официальном приглашении Украины в Альянс речь не идет.

Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Вильнюсе в июле. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Альянсу следует принять амбициозные решения касательно отношений со страной.

В свою очередь СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для поступления все еще остается более отдаленной перспективой.

А посол США в НАТО Джулианна Смит заявляла, что западные союзники вряд ли пригласят Украину присоединиться к Альянсу во время войны, однако они все еще обсуждают формулировки, чтобы засвидетельствовать свою преданность Киеву.