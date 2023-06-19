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Саммит НАТО в Вильнюсе. Столтенберг обещает решения, которые приблизят Украину к Альянсу
Решения, принятые на саммите НАТО в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, саммит изложит видение будущего Украины как независимого, демократического члена евроатлантической семьи. Члены Североатлантического союза обсудят стремление страны к членству.
Столтенберг также отметил, что союзники работают над многолетним пакетом помощи для Украины.
Кроме того, продолжается работа над созданием нового Совета Украина-НАТО для проведения совместных консультаций по вопросам безопасности, представляющих взаимный интерес.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Решения, которые мы примем в Вильнюсе, приблизят Украину к НАТО", – сказал генсек.
При этом он добавил, что пока об официальном приглашении Украины в Альянс речь не идет.
Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Вильнюсе в июле. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Альянсу следует принять амбициозные решения касательно отношений со страной.
В свою очередь СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для поступления все еще остается более отдаленной перспективой.
А посол США в НАТО Джулианна Смит заявляла, что западные союзники вряд ли пригласят Украину присоединиться к Альянсу во время войны, однако они все еще обсуждают формулировки, чтобы засвидетельствовать свою преданность Киеву.