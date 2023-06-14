Гарантия безопасности для Украины. США могут предложить "израильскую модель" сотрудничества, – NYT

США думают над тем, как предоставить долгосрочные гарантии безопасности для Украины и дать понять президенту РФ Владимиру Путину, что поддержка Киева будет продолжена. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечает издание, помощники президента США Джо Байдена говорят членам Конгресса о желании перейти к чему-то похожему на "израильскую модель" сотрудничества, которая в оригинале предусматривает 10-летнее обязательство по безопасности со стороны Штатов.

"Украинская модель" почти наверняка была бы короче, но идея заключалась бы в том, чтобы убедить Путина, что поток оружия в Киев и обучение украинских военных не прекратятся. Также это помогло бы убрать часть политики из периодических дебатов о том, сколько помощи оказывать Украине в ближайшие шесть месяцев или год.

Однако это не те гарантии безопасности, к которым стремится президент Украины Владимир Зеленский. Те, кто настаивает на сильнейшей приверженности Украине, утверждают, что только членство в НАТО и защита с помощью коллективной обороны могут гарантировать безопасность страны.

По словам представителей администрации Байдена, многие страны-члены НАТО, особенно те, которые граничат с Россией, хотят предоставить Украине жесткие политические обязательства по ее вступлению в Альянс. Некоторые хотят расписание и конкретные цели для настоящего членства, но только после того, как прекратится война.

Эта дискуссия оказывает давление на Байдена, чтобы тот поддержал более быстрый путь к членству Украины. Но для него все варианты несут значительные риски, поскольку желание президента не допустить каких-либо расколов в НАТО противоречит инструкциям его штаба "избегать Третьей мировой войны". В последние 16 месяцев Байден использовал любую возможность, чтобы отметить единство НАТО по отношению к Украине, но пытался сохранить статус-кво, который держался более десяти лет: обещание, что страна в конечном итоге станет членом Альянса, но без четкого графика.

NYT пишет, что полностью на сторону главы США стала лишь Германия, хотя и некоторые из других 29 союзников по НАТО сомневаются в готовности Киева присоединиться к Альянсу. Также есть риск того, что страны НАТО могут быть непосредственно вовлечены в конфликт с Россией в будущем.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что странам НАТО на саммите в Вильнюсе, который состоится в июле, следует принять амбициозные решения касательно отношений со страной.

В свою очередь СМИ писали, что члены Альянса планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для поступления все еще остается более отдаленной перспективой.

О возможной "израильской модели" для Украины ранее писало и издание The Wall Street Journal. Собеседники журналистов указывали, что такое соглашение не будет исключать будущее членство Украины в НАТО, но должно обеспечить ее поддержку до вступления в Альянс.