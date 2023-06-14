Гарантії безпеки для України. США можуть запропонувати "ізраїльську модель" співпраці, – NYT

США думають над тим, як надати довгострокові гарантії безпеки для України й дати зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що підтримка Києва триватиме. Про це пише The New York Times.

Як зазначає видання, помічники президента США Джо Байдена кажуть членам Конгресу про бажання перейти до чогось схожого на "ізраїльську модель" співпраці, яка в оригіналі передбачає 10-річне зобов’язання щодо безпеки з боку Штатів.

"Українська модель" майже напевно була б коротшою, але ідея полягала б у тому, щоб переконати Путіна, що потік зброї в Київ та навчання українських військових не припиняться. Також це допомогло б прибрати частину політики з періодичних дебатів про те, скільки допомоги надавати Україні в найближчі шість місяців чи рік.

Однак це не ті гарантії безпеки, яких прагне президент України Володимир Зеленський. Ті, хто наполягає на сильнішій прихильності до України, стверджують, що лише членство в НАТО та захист за допомогою колективної оборони можуть гарантувати безпеку країни.

За словами представників адміністрації Байдена, багато країн-членів НАТО, особливо ті, які межують з Росією, хочуть надати Україні тверді політичні зобов’язання щодо її вступу в Альянс. Деякі хочуть розклад і конкретні цілі для справжнього членства, але тільки після того, як припиниться війна.

Ця дискусія чинить тиск на Байдена, щоб той підтримав значно швидший шлях до членства України. Але для нього всі варіанти несуть значні ризики, оскільки бажання президента не допустити будь-яких розколів у НАТО суперечить інструкціям його штабу "уникати Третьої світової війни". Протягом останніх 16 місяців Байден використовував будь-яку можливість, щоб відзначити єдність НАТО щодо України, але намагався зберегти статус-кво, який тримався понад десять років: обіцянку, що країна зрештою стане членом Альянсу, але без чіткого графіка.

NYT пише, що повністю на бік очільника США стала лише Німеччина, хоча й деякі з інших 29 союзників по НАТО мають сумніви щодо готовності Києва приєднатися до Альянсу. Також є ризики того, що країни НАТО можуть бути безпосередньо втягнуті в конфлікт з Росією в майбутньому.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначав, що країнам НАТО на саміті у Вільнюсі, який відбудеться в липні, слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із країною.

Своєю чергою ЗМІ писали, що члени Альянсу планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

Про можливу "ізраїльську модель" для України раніше писало і видання The Wall Street Journal. Співрозмовники журналістів вказували, що така угода не виключатиме майбутнє членство України в НАТО, але має забезпечити її підтримку до вступу в Альянс.