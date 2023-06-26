Стефанішина про потенційні сигнали на саміті НАТО: жодної ясності немає

Жодної ясності щодо сигналів, які Україна могла б отримати на саміті НАТО у Вільнюсі, немає. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтервʼю "РБК-Україна".

За її словами, саміт у Вільнюсі не може бути успішним або значимим без чіткої політичної ясності щодо членства України в НАТО. Наразі немає жодних політичних або юридичних обмежень, які б не дозволили союзникам здійснити політичне запрошення країни.

"На даний момент жодної ясності стосовно тих сигналів, які могли би бути отримані у Вільнюсі, у нас немає. Є ряд пропозицій, але поки що такої готовності немає з боку Альянсу", – сказала чиновниця.

Стефанішина додала, що з 2008 року всі можливі формати неухвалення рішення щодо членства України в НАТО були використані.

"Тому зараз будь-який такий половинчастий підхід – це не буде якесь нове рішення, це буде щось, що вже було", – вважає вона.

Нагадаємо, наступний саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Президент України Володимир Зеленський зазначав, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із країною.

Своєю чергою ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

Пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт вказувала, що західні союзники навряд запросять Україну приєднатися до Альянсу під час війни, однак вони все ще обговорюють формулювання, щоб засвідчити свою відданість Києву.

А український міністр оборони Олексій Резніков, заявляв, що на саміті або після нього формат зустрічей у вигляді Комісії Україна-НАТО замінять на формат Ради. Це новий рівень стосунків та взаємодії, коли Україна ще не буде членом Альянсу, але перебуватиме у всіх комітетах й у всіх представницьких засіданнях з правом порушувати питання, які прописані у відповідних угодах.